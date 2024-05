Xiaomi: mehr als 40 Millionen verkaufte Smartphones im ersten Quartal

Xiaomi hat offizielle Zahlen zu den Verkäufen im ersten Quartal geliefert und kann auf ein deutliches Wachstum zurück blicken. Das Unternehmen konnte im Vergleich zum ersten Quartal 2023 (das wirklich sehr schwach ausgefallen ist) mehr als ein Drittel Geräte mehr verkaufen.Insgesamt steigt die Zahl der verkauften Modelle damit auf über 40 Millionen Stück (inklusive der Submarken Redmi und Poco). Xiaomi ist also gut in das Jahr 2024 gestartet.

Das Unternehmen schreibt dazu selbst:

Angetrieben durch Globalisierungs- und Premiumisierungsstrategien stiegen die weltweiten Smartphone-Lieferungen von Xiaomi im Berichtszeitraum im Jahresvergleich um 33,7 % auf 40,6 Millionen Einheiten und markierten damit ein Wachstum im Jahresvergleich zum dritten Quartal in Folge. Der Smartphone-Umsatz verzeichnete das vierte Quartal in Folge ein Wachstum und erreichte 46,5 Milliarden RMB. Laut Canalys konnte Xiaomi 15 Quartale in Folge seine Top-Drei-Rangliste der weltweiten Smartphone-Lieferungen halten, mit einem Marktanteil von 13,8 % im ersten Quartal.