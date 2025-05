Xiaomi Quartalszahlen:

Xiaomi hat die Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht und kann auf richtig gute Zahlen zurückblicken. Das Unternehmen verzeichnete zum zweiten Mal in Folge einen Umsatz von über 13,1 Milliarden Euro, wobei der bereinigte Nettogewinn erstmals 1,31 Milliarden Euro überstieg. Die Ergebnisse übertrafen die Markterwartungen, mit einem Umsatz im ersten Quartal von 14,6 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 47,4 % im Vergleich zum Vorjahr („YoY“) entspricht. Der bereinigte Nettogewinn erreichte ertsmal s mehr als 10 Milliarden RMB (1,4 Milliarden Euro), ein Anstieg von 64,5 % YoY, was einen starken Start ins Jahr 2025 signalisiert.

In allen Geschäftsbereichen wurde im Quartal ein robustes Wachstum verzeichnet. Der Umsatz mit Smartphones stieg um 8,9 % YoY auf 6,6 Milliarden Euro; der Umsatz mit IoT- und Lifestyle-Produkten wuchs um 58,7 % YoY auf 4,2 Milliarden Euro, wobei Lieferungen von Waschmaschinen und Kühlschränken Rekordhöhen erreichten und Klimaanlagenlieferungen trotz Gegenwinds um über 65,0 % YoY stiegen. Der Umsatz aus smarten Elektrofahrzeugen („EV“), KI und anderen neuen Initiativen erreichte 2,4 Milliarden Euro, mit Auslieferungen der Xiaomi SU7-Serie von insgesamt 75.869 Einheiten.

Xiaomis Premium-Strategie zeigte in allen Kategorien Erfolg. Der durchschnittliche Verkaufspreis („ASP“) von Smartphones stieg im ersten Quartal 2025 auf 159 Euro, ein Rekordhoch. Die Verkäufe des im Februar eingeführten Xiaomi 15 Ultra wuchsen im Vergleich zum Vorgängermodell im gleichen Zeitraum um 90 %.

Im ersten Quartal 2025 stieg Xiaomis Smartphone-Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 8,9 % auf 6,53 Milliarden Euro. Die weltweiten Smartphone-Auslieferungen erreichten 41,8 Millionen Einheiten und verzeichneten damit sieben Quartale in Folge ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Laut Canalys (jetzt Teil von Omdia) behauptete sich Xiaomi im neunzehnten Quartal in Folge unter den Top 3 der weltweiten Smartphone-Auslieferungen mit einem Marktanteil von 14,1 % und erzielte sieben Quartale in Folge ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr.