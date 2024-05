Apple iPad Air 2024 in zwei Größen verfügbar

Apple hat die neuste Generation der iPad Air Modelle offiziell vorgestellt und setzt dabei zum ersten Mal auf gleich zwei Modelle der neuen Generation für 2024. Es gibt ein 11 Zoll Modell und ein 13 Zoll Gerät der iPad Air.

Apple schreibt zu den neuen Modellen:

Das iPad Air ist ab sofort erstmals in zwei Größen erhältlich: Während das 11″ Modell supermobil ist, hat das 13″ Modell ein noch größeres Display mit mehr Platz zum Arbeiten, Lernen und Spielen. Beide Modelle kommen mit einer phänomenalen Performance und fortschrittlichen Fähigkeiten, die das iPad Air noch leistungsstärker und vielseitiger als je zuvor machen. Mit einer schnelleren CPU, GPU und Neural Engine des M2 liefert das neue iPad Air noch mehr Performance und ist ein unglaublich leistungsstarkes Gerät für künstliche Intelligenz. Die 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus befindet sich jetzt an der Längsseite des iPad Air und ist damit perfekt für Videoanrufe. Es kommt auch mit schnellerem WLAN und die Cellular Modelle haben superschnelles 5G, damit Nutzer:innen unterwegs stets in Verbindung bleiben. Mit seinem mobilen Design, Batterie für den ganzen Tag, einem brillanten Liquid Retina Display und Unterstützung für den Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) und das Magic Keyboard können Nutzer:innen mit dem iPad Air noch produktiver und kreativer sein

Die Geräte sind dabei in 4 Farben erhältlich: Blau und Violett sowie in Polarstern und Space Grau. Die Preise starten ab 699 Euro inkl. MwSt. und das 13″ iPad Air hat einem Einstiegspreis von 949 Euro. Beide Modelle können bereits vorbestellt werden, der offizielle Marktstart ist am 15. Mai.

Technische Daten des Apple iPad Air (2024)

Feature iPad Air (11 Zoll) iPad Air (13 Zoll) Display Liquid Retina Display, 11 Zoll Multi-Touch LED-Display (IPS-Technologie) Liquid Retina Display, 13 Zoll Multi-Touch LED-Display (IPS-Technologie) Auflösung 2360 x 1640 Pixel bei 264 ppi 2732 x 2048 Pixel bei 264 ppi Helligkeit 500 Nits 500 Nits True Tone Ja Ja P3 Farbraum Ja Ja Vollständig laminiertes Display Ja Ja Antireflexbeschichtung Ja Ja Chip Apple M2 Chip Apple M2 Chip CPU 8-Core CPU (4 Performance-Kerne und 4 Effizienz-Kerne) 8-Core CPU (4 Performance-Kerne und 4 Effizienz-Kerne) GPU 10-Core GPU 10-Core GPU Neural Engine 16-Core Neural Engine 16-Core Neural Engine RAM 8 GB 8 GB Speicher 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Frontkamera 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera, ƒ/2.4 Blende, Center Stage 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera, ƒ/2.4 Blende, Center Stage Rückkamera 12 MP Weitwinkelkamera, ƒ/1.8 Blende, Smart HDR 4, 4K Videofaufnahme bei bis zu 60 fps, Zeitlupenvideo in 1080p bei bis zu 240 fps, Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p) 12 MP Weitwinkelkamera, ƒ/1.8 Blende, Smart HDR 4, 4K Videofaufnahme bei bis zu 60 fps, Zeitlupenvideo in 1080p bei bis zu 240 fps, Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p) Konnektivität Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 Anschlüsse USB-C Anschluss USB-C Anschluss Audio Stereo-Lautsprecher, Mikrofon Stereo-Lautsprecher, Mikrofon Akku und Stromversorgung Bis zu 10 Stunden Surfen im Internet über WLAN und bis zu 9 Stunden Videowiedergabe Bis zu 10 Stunden Surfen im Internet über WLAN und bis zu 9 Stunden Videowiedergabe Betriebssystem iPadOS 17 iPadOS 17 Abmessungen und Gewicht 247,6 mm x 178,5 mm x 6,1 mm, 461 g (Wi-Fi) / 462 g (Cellular) 290,4 mm x 216,4 mm x 6,1 mm, 601 g (Wi-Fi) / 604 g (Cellular) Farben Spacegrau, Polarstern, Rosé, Blau Spacegrau, Polarstern, Rosé, Blau Preis Ab 699€ Ab 949€