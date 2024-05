Google Pixel 8a: Software-Updates bis in nächste Jahrzehnt

Google hat die neuen Pixel 8a mittlerweile offiziell vorgestellt und hat dabei wieder ein sehr spannendes Paket aus Technik und Software für vergleichsweise wenig Geld präsentiert.

Die neuen Smartphones nutzen beispielsweise den Google Tensor G3 Prozessor und damit den gleichen Chipsatz, der auch beim Pixel 8 und dem Pixel 8 pro zu Einsatz kommt. Trotz des günstigeren Preises muss man also beim Prozessor keine Abstriche beim Pixel 8a machen. Damit werden auch die AI Funktionen möglich. Google schreibt zu den Features im AI Bereich:

Mit Best Take können Sie das gewünschte Gruppenfoto erstellen. Wählen Sie in einer Fotoserie den Ihrer Meinung nach besten Ausdruck für alle aus.

Mit Magic Editor können Sie Motive neu positionieren und ihre Größe ändern oder Voreinstellungen verwenden, um den Hintergrund hervorzuheben – alles mit nur wenigen Fingertipps.

Audio Magic Eraser entfernt problemlos störende Geräusche in Ihren Videos – wie Wind, Menschenmengen und andere Geräusche – für einen klaren und klaren Ton.

Dazu erhält das Pixel 8a sieben Jahre Software-Support, einschließlich Sicherheitsupdates und Android-Betriebssystem-Upgrades. Darüber hinaus profitiert man von allen neuen Funktionen und Verbesserungen in den laufenden Feature Drops. Das bedeutet, die Modelle bleiben genau so lange aktiv wie die anderen Geräte der Pixel 8 Serie und es gibt aktualisierte Software bis 2031 – also bis ins nächste Jahrzehnt. Damit dürften die Smartphones die längsten Updates in diesem Preisbereich bieten.

Aktuell kann man die Pixel 8a für 550 Euro vorbestellen und ab 14. Mai gehen die neuen Smartphones dann offiziell in den Handel.

Zuletzt aktualisiert: 8. Mai 2024