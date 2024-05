Samsung Galaxy A35: Wie lange gibt es Android Updates?

Samsung bietet mittlerweile auch für Mittelklasse-Modelle wie das Galaxy A35 vergleichsweise lange Updates an und das heißt, dass man die Geräte auch in einigen Jahren noch sicher wird nutzen können. Das wirkt sich auch positiv auf den Wiederverkaufswert aus, so dass man die Wirkung dieser längeren Update-Zeiträume nicht unterschätzen sollte.

Die Zeiträume, die hier angegeben werden, beziehen sich aber immer auf das Jahr der Veröffentlichung der Galaxy A35 (also das Jahr 2024). Es geht also nicht darum, wann man die Modelle gekauft hat – auch spätere Käufe verlängern den Update-Zeitraum für die Smartphones nicht.

Die Update-Zyklen sehen dabei wie folgt aus:

Android und One UI Updates bis 2028 (Android 18)

Sicherheitsupdates bis März 2029

Die Updates werden in der Regel automatisch auf die Modelle geliefert, man muss sie nur anstoßen, damit sie ausgeführt werden.

Wie macht man ein Update beim Samsung Galaxy A35?

Ihr Samsung Galaxy A35 sollte Sie eigentlich automatisch benachrichtigen, wenn ein Softwareupdate verfügbar ist. So können Sie dann ganz einfach aktualisieren:

Softwareupdate über Ihr Samsung Galaxy A35 machen:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone ausreichend geladen ist (am besten über 50 %) oder verbinden Sie es mit dem Ladegerät. Stellen Sie sicher, dass Sie mit einem stabilen Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind, da der Download des Updates sonst länger dauern oder abbrechen kann. Öffnen Sie die Einstellungen-App. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Softwareupdate. Tippen Sie auf Herunterladen und installieren. Ihr Gerät sucht nun nach verfügbaren Updates. Wenn ein Update gefunden wird, tippen Sie auf Herunterladen. Nachdem das Update heruntergeladen wurde, tippen Sie auf Jetzt installieren.

Ihr Smartphone startet dann den Installationsvorgang neu und aktualisiert die Software. Währenddessen sollten Sie das Gerät nicht verwenden.

Alternative Methode: Smart Switch verwenden

Samsung bietet auch eine PC-Software namens Smart Switch an, mit der Sie Ihr Gerät aktualisieren können. Sie können Smart Switch von der Samsung-Website herunterladen: https://www.samsung.com/us/support/owners/app/smart-switch.

Falls Sie kein automatisches Update-Fenster sehen:

Möglicherweise haben Sie die Benachrichtigung ausgeblendet. Überprüfen Sie den Benachrichtigungsbereich Ihres Telefons, ob dort eine Update-Benachrichtigung vorhanden ist. Manchmal werden Updates phasenweise verteilt. Es kann also sein, dass das Update noch nicht für Ihr Gerät verfügbar ist. Sie können jedoch manuell nach Updates suchen, indem Sie die oben genannten Schritte ausführen.

Zuletzt aktualisiert: 7. Mai 2024