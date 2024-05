Samsung Galaxy A34 und A35: So hilft man sich bei Überhitzung und heißen Smartphones – In den Samsung Galaxy A34 ist der Mediatek Dimensity 1080 Prozessor verbaut. Dieser bietet durchaus gute Leistungen, ist aber nicht für Spitzenwerte ausgelegt. Daher ist auch die Abwärme des Mediatek Dimensity 1080 durchaus überschaubar und in der Regel werden die Galaxy A34 bei längeren Tasks zwar warm, aber nicht heiß.

Dennoch kann es vorkommen, dass auch die Galaxy A34 Modelle richtig heiß werden und man im Display eine Warnung wegen Überhitzung kommt. Was hinter dieser Warnung steckt und wie man in diesen Situationen richtig reagiert, haben wir in diesem Artikel zusammengestellt. Die gleichen Hinweise gelten im Übrigen auch für das Samsung Galaxy A35. Der Nachfolger nutzt zwar einen anderen Prozessor, arbeitet aber bei Überhitzung mit den selbsten Mechanismen.

HINWEIS Android schützt sich selbst bereits gegen Überhgitzung, in dem die Hitzewarnung kommt und bestimmte Funktionen abgeschaltet werden. Die Geräte sollten also nicht kaputt gehen, wenn sie warm werden, weil Android das verhindert. Dennoch sollte man bei häufiger Überhitzung prüfen, was man dagegen tun kann.

Warum erhitzen sich Smartphones überhaupt?

Es ist bis zu einem gewissen Grad normal, dass sich ein Smartphone erwärmt. Dies liegt an den verschiedenen Komponenten, die im Inneren des Geräts arbeiten und Energie verbrauchen, wie z. B. dem Prozessor, dem Display und dem Akku.

Folgende Faktoren können zu einer Erwärmung des Smartphones führen:

Leistung und Energieverbrauch: Je mehr Leistung das Smartphone erbringt, desto mehr Wärme wird erzeugt. Dies ist besonders bei grafikintensiven Aufgaben wie Spielen oder Videos der Fall.

Je mehr Leistung das Smartphone erbringt, desto mehr Wärme wird erzeugt. Dies ist besonders bei grafikintensiven Aufgaben wie Spielen oder Videos der Fall. Umgebungsbedingungen: Hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung können das Smartphone zusätzlich erwärmen.

Hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung können das Smartphone zusätzlich erwärmen. Softwareprobleme: In seltenen Fällen können fehlerhafte Apps oder veraltete Software zu Hitzeentwicklung führen.

In seltenen Fällen können fehlerhafte Apps oder veraltete Software zu Hitzeentwicklung führen. Hardwareprobleme: Ein defekter Akku oder andere Hardwaredefekte können ebenfalls zu einer Überhitzung führen.

Samsung Galaxy A34 und A35: So hilft man sich bei Überhitzung und heißen Smartphones

Ist Ihr Smartphone plötzlich überhitzt? Keine Panik! Mit diesen Schritten können Sie Ihr Gerät abkühlen und weitere Schäden vermeiden:

Sofortmaßnahmen:

Stoppen Sie die Hitzequelle: Entfernen Sie Ihr Smartphone von direkter Sonneneinstrahlung oder Heizungen. Schalten Sie das Gerät aus: Dies stoppt alle Prozesse und reduziert die Wärmeentwicklung. Nehmen Sie die Hülle ab: Handyhüllen können die Wärmeisolierung verstärken. Kühlen Sie das Smartphone ab: Legen Sie es an einen kühlen, schattigen Ort. Sie können es auch mit einem Ventilator anpusten, aber verwenden Sie keine kalten Quellen wie Eis oder den Kühlschrank, da dies einen Temperaturschock verursachen kann.

Wie kann man Überhitzung bei Galaxy A35 und Galaxy A34 vermeiden?

So vermeiden Sie, dass Ihr Samsung Galaxy A35 heiß wird:

Vermeiden Sie extreme Umgebungen:

Halten Sie Ihr Smartphone von direkter Sonneneinstrahlung fern.

Lassen Sie es nicht in einem heißen Auto liegen.

Verwenden Sie es nicht in sehr heißen Umgebungen.

Reduzieren Sie die Leistung:

Schließen Sie energieintensive Apps: Beenden Sie Apps, die Sie nicht verwenden, insbesondere Spiele und Video-Apps.

Beenden Sie Apps, die Sie nicht verwenden, insbesondere Spiele und Video-Apps. Verringern Sie die Helligkeit des Displays.

Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht benötigen, z. B. Bluetooth und WLAN.

Schalten Sie den Energiesparmodus ein.

Halten Sie die Software auf dem neuesten Stand:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone auf dem neuesten Softwarestand ist.

Installieren Sie alle verfügbaren Updates.

Verwenden Sie Original-Ladegeräte und -Zubehör:

Verwenden Sie nur originale Ladegeräte und Zubehör von Samsung.

Vermeiden Sie billige Imitationen, da diese die Stromversorgung beeinträchtigen und zu Hitzeentwicklung führen können.

Reinigen Sie den Ladeanschluss:

Staub und Schmutz im Ladeanschluss können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.

Reinigen Sie den Ladeanschluss regelmäßig mit einem Wattestäbchen.

Entfernen Sie Malware:

Malware kann die CPU und den Akku stark belasten und zu Überhitzung führen.

Scannen Sie Ihr Smartphone regelmäßig mit einem Virenscanner.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Weitere Artikel rund um das Samsung Galaxy A34

Weitere Artikel rund um Samsung

Zuletzt aktualisiert: 7. Mai 2024