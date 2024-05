Nothing: ChatGPT nun bei allen Audiogeräten verfügbar

Nothing war schneller als gedacht. Die angekündigt Umsetzung von ChatGPT Funktionen auf den Audiogeräten des Unternehmens war eigentlich für Anfang Juni angekündigt. Nun hat man es aber bereits jetzt umgesetzt und alle Devices des Unternehmens können nun auf die AI Funktionen zurückgreifen.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

heute hat das in London ansässige Technologieunternehmen Nothing seine branchenweit erste ChatGPT-Integration auf alle Audioprodukte ausgeweitet. Bereits Mitte April in Nothing Ear und Ear (a) integriert, kann nun jeder direkt über die Pinch-to-Speak-Funktion auf ChatGPT zugreifen, wenn ein Audioprodukt von Nothing oder CMF by Nothing mit einem Nothing Phone gekoppelt ist.

Die Integration wurde heute über ein Nothing X App-Update für Ear (1), Ear (stick), Ear (2), CMF Buds, CMF Neckband Pro und CMF Buds Pro zur Verfügung gestellt. Bereits vor dem ursprünglich geplanten Termin Anfang Juni wurde dieses Update nun veröffentlicht.