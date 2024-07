iPhone 17 Slim: zwei neue Details zum dünnen iPhone

Zur ultra-dünnen iPhone 17 Slim Version halten sich die Leaks und Details bisher noch in Grenzen, aber Analyst Ming-Chi Kuo hat einige weitere Hinweise zur neuen Version zusammengestellt und bestätigt damit auch nochmal, dass es diese dünne Version der iPhone 17 Serie geben wird. Konkret nennt der Experten zwei Punkte zu den Slim-Modellen:

Welche Unterschiede das neue Modem dann mit sich bringt, ist bisher noch nicht bekannt, aber eventuell ist es kleiner als die Qualcomm Modelle und daher für die Slim-Version einfach besser geeignet.

Apple scheint für 2025 einige Neuerung zu planen, denn nach Informationen eines neuen Berichtes will man die Modellpalette deutlich überarbeiten:

Apple wird also im kommenden Jahr 5 iPhone Modelle vorstellen: das iPhone SE 4 und 4 Modelle der iPhone 17 Serie.

Die Bildschirme der iPhone 17 im kommenden Jahr sollen verbessert werden und zwar nicht nur bei der Technik, sondern auch bei der Haltbarkeit. Konkret arbeitet Apple wohl daran, die Displays speziell zu beschichten und sie so weniger reflektierend und kratzfester zu machen. Diese Technik kennt man aktuell vom Samsung Galaxy S24 Ultra und Apple hat eine vergleichbare Technik nun auch für die eigene Lieferkette gekauft. Beim iPhone 17 könnte dies nun zum ersten Mal eingesetzt werden – leider wohl noch nicht beim iPhone 16.

Konkret heißt es zu dieser Neuerung:

Tipster Instant Digital (übersetzt aus dem Chinesischen) gab in einem Weibo-Beitrag an, dass Apple Beschichtungsgeräte gekauft habe, die ihren Weg in die iPhone-Lieferkette in China finden, jedoch nicht rechtzeitig für die Produktion der angeblichen iPhone 16-Serie vor der erwarteten Markteinführung in der zweiten Hälfte des Jahres 2024. Stattdessen behauptet der Nutzer, dass es die iPhone 17-Serie sei, die diese verbesserten Display-Funktionen bieten werde.