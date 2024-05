Offiziell: Galaxy AI Funktionen für die Galaxy Watch ab Juni

Samsung hat bereits die Smartphones mit Galaxy AI versorgt und stellt damit die AI Funktionen für die Geräte bereit. Nun hat das Unternehmen offiziell auch den Start die die Smartwatches angekündigt. Ab Juni sollen die Galaxy Watch in Verbindung mit One Ui 6.0 Watch auch die Galaxy AI Funktionen bekommen und daher wird man den Funktionsumfang der künstlichen Intelligenz auch auf den smarten Uhren einsetzen können.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Diese neuen Funktionen werden auf der nächsten Galaxy Watch-Reihe über One UI 6 Watch verfügbar sein, die später in diesem Jahr erhältlich sein wird. Eine begrenzte Anzahl von Galaxy Watch-Benutzern wird ab Juni frühen Zugriff auf das Betaprogramm haben. Dies ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir für unsere Benutzer bereithalten, und wir können es kaum erwarten, die volle Leistung von Galaxy AI zu zeigen, wenn es in die fortschrittlichen Hardware-Upgrades der neuen Galaxy Watch-Serie integriert wird. Bleib dran für mehr.