Nach Groß-Ausfall im Netz: 1&1 verspricht Entschädigung

Nach fast 4 Tagen ist das 1&1 Netz wieder komplett online und die Nutzern können auf alle Bereiche wieder zugreifen. Wer immer noch Probleme hat, sollte das Handy kurz neu starten, damit es sich komplett neu ins Netz einwählen kann. Dazu verspricht das Unternehmen eine Entschädigung, allerdings nur als anteiligen Betrag. 161 schreibt dazu:

Das 1&1 5G Netz steht wieder überall zur Verfügung. Sollte dies bei Ihnen nicht automatisch der Fall sein, starten Sie bitte Ihr Endgerät kurz neu.

Wir entschuldigen uns nochmals in aller Form für die entstandenen Unannehmlichkeiten! Seien Sie versichert, dass wir alles daransetzen werden, einen solchen Vorfall künftig zu vermeiden.

Selbstverständlich erstatten wir allen betroffenen Kunden für den Tag der technischen Störung sowie die beiden Tage mit Nachwirkungen aufgrund des Vorfalls, anteilig den monatlichen Grundpreis Ihres Tarifs (ggf. inklusive Geräteanteil). Die Gutschrift erfolgt mit der nächsten, spätestens aber übernächsten Rechnung.

Ob eine anteilige Entschädigung in dem Fall ausreichend sein wird, muss sich aber erst noch zeigen. Die Höhe der Entschädigung ist inzwischen gesetzlich geregelt. Die Bundesnetzagentur schreibt zu den Regelungen:

Die Höhe der Entschädigung ist gesetzlich geregelt:

Am 3. und 4. Tag: 5 Euro oder alternativ 10 Prozent des vertraglich vereinbarten Monatsentgeltes, wenn dieser Betrag höher als 5 Euro ist.

Ab dem 5. Tag oder pro versäumten Termin: 10 Euro oder alternativ 20 Prozent des vertraglich vereinbarten Monatsentgeltes, falls dieser Betrag höher als 10 Euro ist.

Das wäre also deutlich mehr als ein anteiliger Betrag und daher bleibt abzuwarten, ob 1&1 sich hier nicht in viele Rechtsstreitigkeiten begibt, der der Ausfall an sich ist ja unstrittig und auch gut dokumentiert.

Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN

Zuletzt aktualisiert: 30. Mai 2024