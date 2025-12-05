Redmi 13: HyperOS 3 wird verteilt

Für das Redmi 13 steht nun die globale stabile Version von HyperOS 3 zur Verfügung. Das Update basiert auf Android 16 und bringt eine Reihe spürbarer Verbesserungen mit sich. Besonders hervorzuheben sind die optimierten KI‑Funktionen, die für eine schnellere Systemreaktion und effizientere Hintergrundprozesse sorgen. Zudem wurden zahlreiche Symbole überarbeitet, wodurch die Benutzeroberfläche moderner und klarer wirkt. Mit „Super Island“ führt Xiaomi außerdem eine erweiterte Interaktionsoberfläche ein, die Benachrichtigungen und Live‑Informationen dynamischer darstellt und den Zugriff auf wichtige Funktionen erleichtert. Die neue Firmware trägt die Versionsnummer OS3.0.4.0.WNTMIXM und wird schrittweise weltweit ausgerollt.

Update‑Ablauf über die Systemeinstellungen

Der einfachste Weg zum Update führt über die integrierte Aktualisierungsfunktion des Geräts. Zunächst wird die Einstellungs-App geöffnet. Unter dem Menüpunkt „Über das Telefon“ findet sich die aktuelle HyperOS‑ oder MIUI‑Version. Ein Tipp auf diesen Eintrag öffnet den Update‑Bildschirm, auf dem das System automatisch nach neuen Versionen sucht. Sobald HyperOS 3 angezeigt wird, kann das Paket heruntergeladen und installiert werden. Nach Abschluss des Vorgangs startet das Gerät neu und führt die Optimierungen im Hintergrund durch.

Voraussetzungen für eine reibungslose Installation

Für das Update empfiehlt Xiaomi eine stabile WLAN‑Verbindung sowie einen Akkustand von mindestens 50 Prozent. Zudem sollte ausreichend freier Speicherplatz vorhanden sein, da Systemaktualisierungen mehrere Gigabyte umfassen können. Während der Installation darf das Gerät nicht ausgeschaltet oder neu gestartet werden.

Stufenweiser Rollout

Wie bei Xiaomi üblich, wird die Firmware schrittweise verteilt. Das bedeutet, dass nicht alle Redmi‑13‑Geräte gleichzeitig Zugriff auf die Version OS3.0.4.0.WNTMIXM erhalten. Nutzer, die das Update noch nicht sehen, können in den Update‑Einstellungen über das Menü oben rechts die Option zur manuellen Paketsuche aktivieren und anschließend erneut prüfen. In vielen Fällen erscheint das Update innerhalb weniger Tage.

Was tun, wenn das Update nicht sofort verfügbar ist

Sollte die neue Version weiterhin nicht angezeigt werden, liegt dies meist am regionalen Rollout‑Zeitplan. Xiaomi veröffentlicht Updates in Wellen, um Stabilität und Serverlast zu gewährleisten. Geduld ist daher oft die einfachste Lösung. Alternativ kann das Gerät neu gestartet oder der Cache der Update‑App gelöscht werden, um die Suche zu aktualisieren.