Redmi 13 offiziell vorgestellt

Redmi verstärkt den Einsteiger-Bereich und hat das neue Redmi 13 präsentiert. Die Modelle sind wieder für vergleichsweise wenig Geld zu haben (der Preis liegt bei 179 Dollar) und dürften zeitnah in diesem Preisbereich auch in Deutschland zu haben sein. Dabei gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal eine 108MP Kamera und dazu eine Aufladung mit 33 Watt.

Das Unternehmen schreibt zu den neuen Modellen:

Xiaomi hat heute mit dem Redmi 13 das neueste Mitglied seiner Redmi-Familie vorgestellt und damit einen neuen Standard für Einsteiger-Smartphones gesetzt. Das Redmi 13 wurde für anspruchsvolle Benutzer entwickelt, die sowohl Stil als auch Substanz suchen. Es bietet ein schlankes, stilvolles Design mit einer Vielzahl erweiterter Funktionen, die alle Erwartungen übertreffen. Ein Beispiel ist die superklare 108-Megapixel-Hauptkamera, die darauf abzielt, das Fotoerlebnis für begeisterte Enthusiasten, Content-Ersteller und diejenigen zu verbessern, die Wert darauf legen, die Momente des Lebens mit außergewöhnlicher Klarheit und Detailgenauigkeit festzuhalten. Mit einem eleganten Glasrückseitendesign, einem großen AdaptiveSync-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 90 Hz¹ und der Unterstützung für 33-W-Schnellladung² stellt Redmi 13 einen Sprung nach vorne für die Redmi-Reihe dar und unterstreicht Xiaomis Engagement, seinen Benutzern einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten .

Die Geräte sind dabei in vier Farben verfügbar. Angeboten werden Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink und Ocean Blue. Die Farbauswahl macht bereits deutlich, dass sich die Geräte eher an eine jüngere Zielgruppe richten. Im deutschen Shop sind die Modelle aktuell noch nicht zu finden, es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis die Redmi 13 auch in Deutschland in den Handel kommen.