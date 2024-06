Honor Magic V Flip: Start am 13. Juni

Honor hat mit dem Magic Vs bereits gezeigt, dass man im Bereich der faltbaren Smartphones eine ernstzunehmende Konkurrenz ist. Das Unternehmen arbeitet nun auch an eine Flip-Smartphones, dass als Konkurrenz zum Z Flip 5 und Z Flip 6 konzipiert ist und es wird spannend werden zu sehen, ob auch bei diesem Modelle die Vorteile im Vergleich zu den Samsung Modellen so deutlich sein werden.

Fans müssen dabei gar nicht so lange warten, denn es gibt Hinweise, dass die neuen Modelle bereits am 13. Juni in China vorgestellt werden. Allerdings muss das noch nicht heißen, dass die Geräte auch nach Deutschland kommen. Honor hat aber den deutschen Markt fest im Fokus, daher kann man wohl davon ausgehen, dass auch in Deutschland die Honor Magic V Flip recht zeitnah in den Handel kommen werden.

Was ist bereits zum Honor Magic V Flip bekannt

Das Honor Magic V Flip ist ein faltbares Klapphandy, das voraussichtlich in den nächsten Monaten auf den Markt kommen wird. Es ist das erste faltbare Klapphandy von Honor und wird in Konkurrenz zu Geräten wie dem Samsung Galaxy Z Flip5 und dem Oppo Find N2 Flip stehen.

Hier sind einige der bekannten Spezifikationen des Honor Magic V Flip:

Display: Hauptdisplay: 6,7 Zoll, faltbares AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz Außendisplay: 2,5 Zoll, AMOLED-Display

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 12 GB

12 GB Speicher: 256 GB, 512 GB oder 1 TB

256 GB, 512 GB oder 1 TB Kameras: Rückkamera: Dreifachkamera mit 50 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkelkamera und 2 MP Tiefenkamera Frontkamera: 10 MP

Akku: 4.300 mAh

4.300 mAh Betriebssystem: Android 13 mit Magic UI 7.0

Weitere Funktionen:

Seitlicher Fingerabdrucksensor

Unterstützung für Magic Pen

Schnelles Laden mit 66 W

In drei Farben erhältlich: Schwarz, Gold und Blau

Das Honor Magic V Flip wird voraussichtlich ab einem Preis von 899 € erhältlich sein.