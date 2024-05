Google Pixel 8 mit Vertrag und Flatrates – so wenig zahlt man aktuell für die Smartphones – Die Pixel 8 sind mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 649 Euro auf den Markt gekommen. Das ist ein Preisbereich, in dem viele Nutzer die Modelle auch noch ohne Vertrag kaufen und dann komplett bezahlen, aber viele Verbraucher setzen auch auf Handybundles mit dem Pixel 8 samt Vertrag um so den hohen Kaufpreis auf 24 monatliche Raten aufzuteilen. Auf diese Weise sinkt der Preis für die Smartphones samt Handyvertrag auf 50 bis 70 Euro monatlich – je nachdem, welche Flatrate mit welchen Leistungen man dazu wählt.

in diesem Artikel stellen wir die aktuellen Deals und Aktionen zusammen und wollen zeigen, bei welchen Mobilfunk-Anbietern man Pixel 8 und Pixel 8 pro derzeit am billigsten bekommt. Der Beitrag wird daher auch regelmäßig aktualisiert um immer die neusten Aktionen abbilden zu können.

TIPP: Die Modelle können ihre Stärken vor allem dann ausspielen, wenn sie einen guten Internet Zugang haben und daher auf alle Dienste auch im Netz zugreifen können. Dazu ist aber auch jeden Fall genug Datenvolumen zu empfehlen, 10 GB Volumen, 20 GB Flatrates oder gleich unbegrenztes Datenvolumen sind auf jeden Fall eine Überlegung wert. Rein technisch kann man die Modelle aber natürlich auch mit normalen Prepaid Allnet Flat oder auch einer kostenlosen Sim Karte betreiben.

08.05.2024 – Das brandneue Google Pixel 8a mit Vertrag O 2 Mobile M mit 25 GB+ Allnet Flat für 32,99 Euro monatlich

1 Euro Kaufpreis + 4,99 Euro Versand

KEIN ANSCHLUSSPREIS

36 Monate Laufzeit

VIDEO Erster Eindruck beim Pixel 8

Google Pixel 8 & 8 Pro erster Eindruck, Pixel Watch 2, Event & mehr Infos

Das neue Pixel 8a

Das neue Pixel 8a bewirbt sich als ein Smartphone mit viel Google KI zu einem günstigen Preis. Hier sind einige seiner Stärken:

Verbesserte Leistung: Dank des neuen Tensor G3 Chips soll das Pixel 8a energieeffizienter sein und eine längere Akkulaufzeit bieten als das Vorgängermodell Pixel 7a.

Dank des neuen Tensor G3 Chips soll das Pixel 8a energieeffizienter sein und eine längere Akkulaufzeit bieten als das Vorgängermodell Pixel 7a. Helleres und smootheres Display: Das Actua Display ist 40% heller als das des Pixel 7a und bietet mit der 120Hz Bildwiederholrate ein flüssigeres Scroll-Erlebnis.

Das Actua Display ist 40% heller als das des Pixel 7a und bietet mit der 120Hz Bildwiederholrate ein flüssigeres Scroll-Erlebnis. Fortschrittliche KI-Funktionen: Du bekommst die gleichen KI-Features wie bei den teureren Pixel-Modellen, zum Beispiel: Objekterkennung im Bild zum Suchen per Fingerbewegung (Circle to Search) Google Assistant Nachfolger namens Gemini Bearbeitungsfunktionen für Fotos mit Magic Eraser und Magic Editor Audio Emojis, um deinen Telefonanrufen mehr Ausdruck zu verleihen

Du bekommst die gleichen KI-Features wie bei den teureren Pixel-Modellen, zum Beispiel:

Fachleute kritisieren aber, dass das Pixel 8a aufgrund seines ähnlichen Funktionsumfangs und manchmal nahem Preis an das Pixel 8 weniger attraktiv wirkt. Im Vergleich liegen die Angebote und Aktionen des Pixel 8a aber deutlich unter denen der anderen Pixel Geräte.

Pixel 8 oder Pixel 8 pro wählen?

Das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro sind beide hervorragende Smartphones, aber sie haben auch ihre eigenen Stärken und Schwächen.

Pixel 8

Vorteile: Günstiger Kompakter Leichter Bessere Akkulaufzeit

Nachteile: Kleineres Display Weniger RAM Weniger Kamerafunktionen



Pixel 8 Pro

Vorteile: Größeres Display Mehr RAM Mehr Kamerafunktionen Bessere Akkulaufzeit bei Nutzung des LTPO-Displays

Nachteile: Teurer Größer und schwerer Weniger gute Akkulaufzeit bei Nutzung des LTPO-Displays



Fazit:

Das Pixel 8 ist die bessere Wahl für Nutzer, die ein erschwingliches und kompaktes Smartphone mit einer guten Akkulaufzeit suchen. Das Pixel 8 Pro ist die bessere Wahl für Nutzer, die ein größeres Display, mehr RAM und mehr Kamerafunktionen wünschen.

Detaillierter Vergleich:

Feature Pixel 8 Pixel 8 Pro Prozessor Tensor 2 Tensor 2 Display 6,2 Zoll OLED, 120 Hz 6,7 Zoll LTPO OLED, 120 Hz RAM 8 GB 12 GB Speicher 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Kamera 50 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkelkamera, 48 MP Teleobjektiv (4x optischer Zoom) 50 MP Hauptkamera, 48 MP Ultraweitwinkelkamera, 48 MP Teleobjektiv (4x optischer Zoom), 48 MP Periskop-Teleobjektiv (10x optischer Zoom) Akku 4575 mAh 5050 mAh Betriebssystem Android 13 Android 13 Preis ab 649 Euro ab 899 Euro

Kamera

Die Kamera ist eines der wichtigsten Merkmale eines Smartphones. Beide Pixel-Modelle bieten eine hervorragende Kameraleistung, aber das Pixel 8 Pro hat einen kleinen Vorteil. Das Pixel 8 Pro verfügt über ein Periskop-Teleobjektiv mit 10-facher optischer Vergrößerung, während das Pixel 8 nur ein Teleobjektiv mit 4-facher optischer Vergrößerung hat. Das Pixel 8 Pro hat auch eine verbesserte Ultraweitwinkelkamera mit einer Auflösung von 48 MP.

Display

Das Display ist ein weiteres wichtiges Merkmal eines Smartphones. Das Pixel 8 Pro hat ein größeres Display mit einer höheren Auflösung. Das Pixel 8 Pro hat ein 6,7-Zoll-Display mit einer Auflösung von 3120 x 1440 Pixeln, während das Pixel 8 ein 6,2-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln hat. Das Pixel 8 Pro hat auch ein LTPO-Display, das die Bildwiederholfrequenz dynamisch an die aktuelle Aufgabe anpasst. Dies kann die Akkulaufzeit verbessern.

Leistung

Beide Pixel-Modelle werden vom Tensor 2-Prozessor von Google angetrieben, der eine hervorragende Leistung bietet. Das Pixel 8 Pro hat einen kleinen Vorteil in Bezug auf die RAM-Kapazität. Das Pixel 8 Pro hat 12 GB RAM, während das Pixel 8 nur 8 GB RAM hat. Dies kann sich bei der Ausführung mehrerer Apps gleichzeitig bemerkbar machen.

Akkulaufzeit

Beide Pixel-Modelle bieten eine gute Akkulaufzeit. Das Pixel 8 Pro hat eine etwas bessere Akkulaufzeit als das Pixel 8. Dies liegt daran, dass das Pixel 8 Pro ein LTPO-Display hat, das die Bildwiederholfrequenz dynamisch an die aktuelle Aufgabe anpasst. Dies kann die Akkulaufzeit verbessern.

Preis

Das Pixel 8 ist das günstigere Modell. Es kostet ab 649 Euro, während das Pixel 8 Pro ab 899 Euro kostet.

Das sind die Verbesserungen beim Pixel 8 im Vergleich zum Vorjahr

Das Pixel 8 hat im Vergleich zu seinen Vorgängern, dem Pixel 7 und dem Pixel 7 Pro, eine Reihe von Verbesserungen.

Kamera

Die Hauptkamera des Pixel 8 wurde mit einem neuen Sensor mit einer Auflösung von 50 MP aktualisiert. Der neue Sensor soll in der Lage sein, 35 % mehr Licht einzufangen, was sich vor allem positiv auf die Low-Light-Fähigkeiten auswirken dürfte. Die Ultraweitwinkelkamera hat ebenfalls eine größere Blende erhalten, was zu einer besseren Leistung bei schwachem Licht führt.

Display

Das Pixel 8 hat ein 120-Hz-Display, das für ein flüssigeres und responsiveres Erlebnis sorgt. Das Display hat auch eine höhere Auflösung als das Vorgängermodell.

Leistung

Das Pixel 8 wird vom neuen Tensor 2-Prozessor von Google angetrieben, der eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Tensor-Prozessor im Pixel 7 bietet.

Akku

Das Pixel 8 hat einen größeren Akku als das Pixel 7. Dies führt zu einer verbesserten Akkulaufzeit.

Sonstiges

Das Pixel 8 hat einen neuen Temperatursensor, der die Temperatur des Geräts messen kann. Dies kann für bestimmte Anwendungen wie das Fotografieren bei kalten Temperaturen nützlich sein.

Fazit

Das Pixel 8 ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber seinen Vorgängern. Das neue Kamerasystem, das verbesserte Display, die höhere Leistung und der größere Akku machen es zu einem attraktiveren Smartphone.

