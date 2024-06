Amazon: Eigene KI auch in Europa, allerdings nur im Business-Bereich

Amazon setzt wie viele andere Unternehmen ebenfalls auf KI Funktionen und hat diese Angebote nun auch für Partner im Amazon-Shop Bereich in Europa freigeschaltet. Produktbeschreibungen können so nun durch die KI erstellt werden und das soll die Erstellung von Produkten und Angeboten im Amazon-Shopping Bereich vereinfachen und beschleunigen.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Mit Blick auf das transformative Potenzial insbesondere generativer KI, entwickelt und implementiert Amazon aktiv eine Reihe von KI-gestützten Tools, die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zugutekommen. Vor einigen Wochen haben wir die Möglichkeit eingeführt, dass Verkaufspartner in der EU und im Vereinigten Königreich von generativer KI profitieren können, wenn sie ein neues Produkt zum Verkauf anbieten. Diese generativen, KI-gestützten Tools vereinfachen den Prozess der Angebotserstellung und ermöglichen es Verkäufern, überzeugende Produkttitel, Beschreibungen und andere Details zu erstellen, indem sie einfach einige beschreibende Wörter eingeben oder ein Produktbild hochladen. Wir schlagen Produktangebote vor, die qualitativ hochwertig und so gestaltet sind, dass sie die Kund:innen in unserem Store ansprechen. Dies vereinfacht die Abläufe und ermöglicht es Verkaufspartnern, sich auf andere Aspekte ihres Geschäfts zu konzentrieren. Obwohl es sich hierbei noch um eine relativ neue Funktion handelt, haben bereits mehr als 30.000 EU-Verkaufspartner von Amazon eines oder mehrere unserer generativen KI-Listing-Tools genutzt.