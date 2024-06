Samsung Galaxy A40, A41 und A42 – Backup erstellen und aufspielen – Samsung will sein Mittelklasse-Portfolio weiter ausbauen. So hat der koreanische Hersteller mit dem Samsung Galaxy A40 noch ein weiteres Smartphone in der A-Serie vorgestellt. Das Galaxy A40 setzt auf Android 9.0. Außerdem ist ein ein Achtkern-Prozessor, der Exynos 9610, verbaut, unterstützt durch 4 GByte RAM und 64 GByte Flash-Speicher. Da Samsung es auch bei den anderen Vertretern der A-Serie genutzt hat, wird auch mit einem AMOLED-Display gerechnet.

Bei der neueren Version Galaxy A41 aus dem Jahr 2020 setzt Samsung auf eine Kamera mit 3fach Objektiv und es gibt nun auch einen Fingerabdrucksensor direkt im Display verbaut. Die neuste Version stammt aus dem Herbst 2020 und ist das Samsung Galaxy A42.

Samsung Galaxy A40, A41 und A42 – Backup erstellen und aufspielen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Daten auf dem Samsung Galaxy A42 zu sichern:

Samsung Cloud:

Samsung Cloud ist ein kostenloser Cloud-Speicherdienst, der mit Samsung-Geräten geliefert wird.

ist ein kostenloser Cloud-Speicherdienst, der mit Samsung-Geräten geliefert wird. Sie können Ihre Kontakte, Kalender, Fotos, Videos, Einstellungen und mehr automatisch in der Samsung Cloud sichern.

Um die Samsung Cloud zu verwenden, müssen Sie ein Samsung-Konto erstellen und sich auf Ihrem Gerät anmelden.

Google Drive:

Google Drive ist ein weiterer beliebter Cloud-Speicherdienst.

ist ein weiterer beliebter Cloud-Speicherdienst. Mit Google Drive können Sie alle Arten von Dateien sichern, einschließlich Fotos, Videos, Dokumente und Musik.

Um Google Drive zu verwenden, müssen Sie ein Google-Konto erstellen und sich auf Ihrem Gerät anmelden.

MicroSD-Karte:

Sie können auch eine MicroSD-Karte , um Ihre Daten auf dem Galaxy A42 zu sichern.

, um Ihre Daten auf dem Galaxy A42 zu sichern. Setzen Sie die microSD-Karte in den microSD-Kartensteckplatz Ihres Geräts ein.

Sie können dann Ihre Dateien auf die microSD-Karte kopieren.

Achten Sie darauf, dass Sie eine microSD-Karte mit ausreichender Speicherkapazität wählen, um alle Ihre Daten zu speichern.

Lokale Sicherung:

Sie können Ihre Daten auch lokal auf Ihrem Computer sichern.

Verbinden Sie Ihr Galaxy A42 mit Ihrem Computer über ein USB-Kabel.

Kopieren Sie dann Ihre Dateien auf Ihren Computer.

Backup beim Samsung Galaxy A4x wieder herstellen

Die Methode zum Wiederherstellen von Daten auf einem Samsung Galaxy A42 hängt davon ab, von wo aus Sie die Daten wiederherstellen möchten:

Von Samsung Cloud:

Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem Gerät. Tippen Sie auf Konten und Sicherung und dann auf Samsung Cloud. Tippen Sie auf Sichern und wiederherstellen. Tippen Sie auf Daten wiederherstellen. Wählen Sie die Daten aus, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie dann auf Wiederherstellen.

Von Google Drive:

Laden Sie die Google Drive-App auf Ihr Gerät herunter und installieren Sie sie, falls Sie dies noch nicht getan haben. Öffnen Sie die Google Drive-App. Tippen Sie auf die Datei oder den Ordner, die Sie wiederherstellen möchten. Tippen Sie auf das Symbol Herunterladen.

Von einer microSD-Karte:

Setzen Sie die microSD-Karte in den microSD-Kartensteckplatz Ihres Geräts ein. Öffnen Sie die Dateien-App auf Ihrem Gerät. Suchen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten. Tippen Sie auf die Dateien und halten Sie sie gedrückt, um sie auszuwählen. Tippen Sie auf das Symbol Kopieren. Navigieren Sie zu dem Ort, an dem Sie die Dateien wiederherstellen möchten. Tippen Sie auf das Symbol Einfügen.

Von einer lokalen Sicherung:

Verbinden Sie Ihr Galaxy A42 mit Ihrem Computer über ein USB-Kabel. Kopieren Sie die Sicherungsdateien von Ihrem Computer auf Ihr Gerät. Stellen Sie die Dateien auf Ihrem Gerät wieder her, indem Sie die Anweisungen in der Sicherungsanwendung befolgen.

Sichern von WhatsApp-Daten auf dem Samsung Galaxy A42

WhatsApp wird leider nicht mit den oben beschrieben Methoden gesichert. Daher muss man dies extra machen, wenn man die Chats sichern möchte. WhatsApp bietet zwei integrierte Methoden zum Sichern Ihrer Chat-Verläufe und Mediendateien auf dem Samsung Galaxy A42:

1. Lokale Sicherung:

Automatische Sicherung: WhatsApp erstellt standardmäßig täglich um 2 Uhr morgens ein lokales Backup Ihrer Chat-Verläufe und Mediendateien auf dem internen Speicher Ihres Geräts. Sie können den Intervall für die automatische Sicherung in den WhatsApp-Einstellungen ändern: Öffnen Sie WhatsApp . Tippen Sie auf Einstellungen > Chats > Chat-Backup . Wählen Sie die gewünschte Sicherungsfrequenz aus.

Manuelle Sicherung: Sie können jederzeit ein manuelles lokales Backup Ihrer WhatsApp-Daten erstellen: Öffnen Sie WhatsApp . Tippen Sie auf Einstellungen > Chats > Chat-Backup . Tippen Sie auf Sichern . WhatsApp sichert Ihre Daten auf dem internen Speicher Ihres Geräts.



2. Cloud-Sicherung mit Google Drive:

Mit Google Drive können Sie Ihre WhatsApp-Backups sicher in der Cloud speichern. Vorteile: Zugriff von mehreren Geräten aus möglich. Schutz vor Datenverlust bei Gerätewechsel oder -defekten. Nachteile: Erfordert eine stabile Internetverbindung. Verbraucht Cloud-Speicherplatz auf Ihrem Google Drive-Konto.



So aktivieren Sie die Cloud-Sicherung mit Google Drive:

Öffnen Sie WhatsApp. Tippen Sie auf Einstellungen > Chats > Chat-Backup. Tippen Sie auf Auf Google Drive sichern. Wählen Sie die gewünschte Sicherungsfrequenz aus (z. B. monatlich, jährlich oder nur WLAN). Wählen Sie das Google-Konto aus, mit dem Sie Ihre Backups verknüpfen möchten. Tippen Sie auf Sichern über WLAN oder Sichern über WLAN und Mobilfunknetz, um festzulegen, wann Backups erstellt werden sollen.

Zusätzliche Hinweise:

Speicherort: Lokale Backups werden im internen Speicher Ihres Geräts im Ordner WhatsApp/Databases gespeichert. Cloud-Backups werden in Ihrem Google Drive-Konto gespeichert.

Lokale Backups werden im internen Speicher Ihres Geräts im Ordner gespeichert. Cloud-Backups werden in Ihrem Google Drive-Konto gespeichert. Wiederherstellen von Backups: Sie können Ihre Chat-Verläufe und Mediendateien von lokalen oder Cloud-Backups wiederherstellen, wenn Sie WhatsApp neu installieren oder auf ein neues Gerät übertragen.

Weitere Links

Weitere Artikel rund um Samsung

Zuletzt aktualisiert: 21. Juni 2024