Gute Nachrichten für Samsung Galaxy S24 Nutzer: August-Update wird verteilt

Samsung hat den Rollout des Sicherheits-Updates für den August für die Galaxy S24 Serie gestartet. Auch in Europa und in Deutschland ist die neue Version bereits verfügbar und kann daher installiert werden. Die Build-Nummern lauten:

S928BXXS3AXGF

S928B0XM3AXG

S928BXXS3AXGF

Allerdings handelt es sich dabei wirklich nur um das Sicherheitsupdate und die Version basiert auf dem normalen One UI 6.1. Es ist also noch kein One UI 7 und auch das Feature Update mit den Galaxy AI Funktionen des Galaxy Z Fold6 ist noch nicht enthalten. Mehr zum Stand der Feature Versionen gibt es hier: Galaxy One UI 7 Beta verschoben | One UI 6.1.1 Version

Dennoch sollte man die neue Version zeitnah installieren, denn es werden eine ganze Reihe von (mittlerweile bekannten) Sicherheitslücken geschlossen und man muss davon ausgehen, dass diese Lücken inzwischen auch bereits aktiv ausgenutzt werden.

So aktualisieren Sie Ihr Samsung Galaxy S24:

Vor der Aktualisierung:

Sichern Sie Ihre Daten: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre wichtigen Daten vor dem Update sichern, da es während des Installationsvorgangs zu Fehlern kommen kann.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre wichtigen Daten vor dem Update sichern, da es während des Installationsvorgangs zu Fehlern kommen kann. Laden Sie den Akku auf: Stellen Sie sicher, dass der Akku Ihres Telefons zu mindestens 50% geladen ist, bevor Sie das Update starten.

Stellen Sie sicher, dass der Akku Ihres Telefons zu mindestens 50% geladen ist, bevor Sie das Update starten. Verbinden Sie sich mit WLAN: Laden Sie das Update am besten über ein WLAN-Netzwerk herunter, da es sich um eine große Datei handeln kann.

Laden Sie das Update am besten über ein WLAN-Netzwerk herunter, da es sich um eine große Datei handeln kann. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Speicherplatz haben: Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Telefon ausreichend freier Speicherplatz für das Update vorhanden ist.

So installieren Sie das Update:

Öffnen Sie die Einstellungen: Tippen Sie auf Ihrem Galaxy S24 auf das Symbol “Einstellungen”. Wählen Sie “Software-Update”: Scrollen Sie in den Einstellungen nach unten und tippen Sie auf “Software-Update”. Tippen Sie auf “Herunterladen und installieren”: Ihr Telefon prüft nun, ob ein Update verfügbar ist. Wenn ein Update verfügbar ist, wird es heruntergeladen und installiert. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm: Nachdem der Download abgeschlossen ist, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update zu installieren. Ihr Telefon wird während des Installationsvorgangs neu gestartet.

Zuletzt aktualisiert: 9. August 2024