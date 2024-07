Redmi 13 soll am 9. Juli vorgestellt werden

Redmi wird am 9. Juli ein neues Event abhalten und damit gleich mehrere neue Geräte vorstellen. Neben den Redmi Buds 5C und weiterer Hardware wird es unter anderem auch die neue Redmi 13 Serie geben. Das etwas teurere Redmi Note 13 kommt aktuell bei den Nutzern sehr gut an und das Unternehmen erwartet sicher auch, dass die etwas günstigeren normalen Redmi 13 da mithalten können. Das Unternehmen teasert dabei bereits den Screen besonders an – ein großes Display mit 120Hz könnten in dieser Preisklasse wirklich einen Unterschied machen.

Mögliche Funktionen:

Display: 6.77-Zoll 120Hz AdaptiveSync

6.77-Zoll 120Hz AdaptiveSync Prozessor: Snapdragon 4 Gen 2

Snapdragon 4 Gen 2 RAM: 4GB oder 6GB

4GB oder 6GB Speicher: 64GB oder 128GB

64GB oder 128GB Rückseitige Kamera: 50MP Hauptkamera + 2MP Makrokamera + 2MP Tiefenkamera

50MP Hauptkamera + 2MP Makrokamera + 2MP Tiefenkamera Frontkamera: 8MP

8MP Akku: 5.000mAh

5.000mAh Betriebssystem: Android 12 mit MIUI 13

Weitere Details:

Das Redmi 13 soll in den Farben Hawaiian Blue, Orchid Pink und Black Diamond erhältlich sein.

Es wird erwartet, dass das Gerät preisgünstig sein wird.

Hinweis:

Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur Informationen aus Leaks und Gerüchten sind. Die tatsächlichen Funktionen des Redmi 13 könnten sich davon unterscheiden.