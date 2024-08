Samsung Galaxy S25: Software-Entwicklung bestätigt drei Modelle

Auf den Testservern von Samsung ist eine neue Version aufgetaucht, die wohl für die kommenden Galaxy S25 Modelle gedacht ist. Diese wird als One UI 7.1 entwickelt und wird wohl spätestens zum Start der Galaxy S25 Reihe fertig sein. Dabei bestätigt sich, dass Samsung in diesem Jahr doch wieder drei Modelle plant und alles Spekulationen um eine Straffung der Modellpalette wirklich nur Spekulationen waren. Aktuell finden sich auf dem Testserver folgende Version von One UI 7.1:

S931USQU0AXH4/S931UOYN0AXH4/S931USQU0AXH4 SM-S931 – Samsung Galaxy S25

S936USQU0AXH4/S936UOYN0AXH4/S936USQU0AXH4 SM-S936 – Samsung Galaxy S25+

S938USQU0AXH4/S938UOYN0AXH4/S938USQU0AXH4 SM-S938 – Samsung Galaxy S25 ultra

Fans müssen sich daher keine Sorgen machen, dass eventuell das Lieblingsmodell nicht angeboten wird. Samsung scheint auch im kommenden Jahr bei der Modellpalette keine Änderungen vornehmen zu wollen.

Eine eventuelle Galaxy S25 FE Version wird es im Laufe des kommenden Jahres eventuell auch noch geben, diese wird aber separat entwickelt.

Samsung Galaxy S25: viele offene Fragen zu Prozessor und Modell-Politik

Wenn es neue Informationen zum Samsung Galaxy S25 gibt, wird normalerweise etwas deutlich, was genau Samsung für die Topmodelle im kommenden Jahr plant, aber die Details der letzten Woche haben eher für mehr Verwirrung gesorgt und weniger dafür, dass sich die Nutzer ein Bild der neuen Modellreihe machen können. Hintergrund sind mehrere, teilweise widersprüchliche Details zu den neuen Geräten:

Beim Prozessor des Samsung Galaxy S25 ultra scheint es sicher, dass wieder ein Qualcomm Chipsatz kommen wird. Die Modelle werden den neuen Snapdragon 8 Gen 4 bekommen und damit den schnellsten Prozessor im Android Bereich. Bei den Galaxy S25 und S25+ Modellen sieht es dagegen weniger gut aus. Welchen Prozessor Samsung verbauen wird, hängt davon ab, ob der Exynos 2500 bis Herbst wirtschaftlich produziert werden kann. Derzeit scheint die Ausbeute bei der Fertigung so gering, dass sich dies nicht lohnt. Daher wird es – sollte der Exynos 2500 nicht zur Verfügung stehen – wohl auch eine Snapdragon Variante geben. (Hinweise auf einen Wechsel zu Mediatek scheinen wenig wahrscheinlich). Aktuell kann also niemand sagen, welcher Chipsatz in den normalen Galaxy S25 eingesetzt werden wird.

In beiden Punkten muss man wohl abwarten bis es neue Informationen gibt und möglicherweise weiß beim Prozessor auch Samsung derzeit noch gar nicht, welches Modell nun verbaut wird und muss ebenfalls die Ergebnisse aus dem Produktionslinien abwarten.