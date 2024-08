Apple muss mehr Apps löschbar machen

Apple hat angekündigt, die Vorgaben der EU zum eigenen System Ende des Jahres umzusetzen. Dann soll es mehrere kundenfreundliche Änderungen im Betriebssystem geben:

Apple schreibt zu den Neuerungen:

Entwicklern von Browsern, die in der EU im Browser-Auswahlbildschirm angeboten werden, werden Benutzern, die den Auswahlbildschirm ansehen, zusätzliche Informationen über ihren Browser angezeigt und sie erhalten Zugriff auf weitere Daten über die Leistung des Auswahlbildschirms. Der aktualisierte Auswahlbildschirm wird allen EU-Benutzern angezeigt, die Safari als Standardbrowser festgelegt haben. Einzelheiten zu den bevorstehenden Änderungen am Browser-Auswahlbildschirm finden Sie unter Über den Browser-Auswahlbildschirm in der EU.

Für Benutzer in der EU werden iOS 18 und iPadOS 18 außerdem einen neuen Abschnitt „Standard-Apps“ in den Einstellungen enthalten, der die für jeden Benutzer verfügbaren Standardeinstellungen auflistet. In zukünftigen Software-Updates erhalten Benutzer neue Standardeinstellungen für das Wählen von Telefonnummern, das Senden von Nachrichten, das Übersetzen von Text, die Navigation, die Verwaltung von Passwörtern, Tastaturen und Anruf-Spam-Filter. Weitere Informationen finden Sie im Update zu in der Europäischen Union vertriebenen Apps.

Darüber hinaus können der App Store sowie die Apps „Nachrichten“, „Fotos“, „Kamera“ und „Safari“ jetzt für Benutzer in der EU gelöscht werden.