Samsung Galaxy S22: kein One UI 6.1.1 – zumindest noch nicht

Samsung hat den Rollout von One UI 6.1.1 offiziell angekündigt, aber die Samsung Galaxy S22 sind nicht mit unter den Release-Kandidaten. Sie werden also zumindest kurzfristig keinen Zugriff auf die Neuerungen der Version bekommen. Allerdings hat das Unternehmen angekündigt, das es später (zu einem nicht genannten Zeitpunkt) weitere Update geben könnte. Aktuell gibt es also keine Verbesserung der Galaxy AI Funktionen per One UI 6.1.1 für die Smartphones, aber bei Galaxy AI hat es ja insgesamt etwas länger gedauert, bis die älteren Modelle diese Features bekommen haben, vielleicht ist dies bei One UI 6.1.1 auch der Fall.

August Update ab 27. August

Gute Nachrichten für Nutzer des Samsung Galaxy S22: die Verzögerungen bei den anderen Modellen scheinen hier kein Problem zu sein, denn auf den Testservern von Samsung ist das August Update bereits zu sehen und wird getestet. Die Build-Nummern dafür lauten:

S908EXXUAEXH2

S908EOXMAEXH2

Es dürfte also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis das Unternehmen den Rollout der neuen Version startet und die Sicherheitsfixes für die Galaxy S22 eingespielt werden können. Mit größeren Neuerungen oder neuen Funktionen sollte man aber nicht rechnen.

UPDATE Es gibt mittlerweile auch Hinweise, wann das Update zur Verfügung stehen soll. In Kanada wird mit dem 27. August für den August-Patch gerechnet, daher kann man davon ausgehen, dass auch international und in Deutschland die neue Version zu diesem Termin ausgerollt wird.

So aktualisieren Sie Ihr Galaxy S22 auf die neueste Version:

Vor der Aktualisierung:

Sichern Sie Ihre Daten: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre wichtigen Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten vor dem Update sichern.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre wichtigen Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten vor dem Update sichern. Laden Sie den Akku auf: Stellen Sie sicher, dass Ihr Galaxy S22 zu mindestens 50% aufgeladen ist, bevor Sie das Update starten.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Galaxy S22 zu mindestens 50% aufgeladen ist, bevor Sie das Update starten. Verbinden Sie sich mit einem WLAN: Aktualisieren Sie Ihr Gerät nicht über mobile Daten, da dies teuer sein kann. Verbinden Sie sich stattdessen mit einem WLAN-Netzwerk.

Aktualisieren des Galaxy S22:

Einstellungen öffnen: Tippen Sie auf Ihrem Galaxy S22 auf die Einstellungen-App. Systemupdates aufrufen: Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf System und dann auf Software-Update. Nach Updates suchen: Tippen Sie auf Herunterladen und installieren. Ihr Gerät wird nun nach verfügbaren Updates suchen. Update herunterladen: Wenn ein Update verfügbar ist, wird es heruntergeladen und installiert. Gerät neu starten: Sobald das Update installiert ist, wird Ihr Gerät neu gestartet.

Alternative Methode:

Samsung Members App: Sie können auch die Samsung Members App verwenden, um Ihr Galaxy S22 zu aktualisieren. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf Gerätepflege und dann auf Software-Update

Zuletzt aktualisiert: 9. September 2024