Fehler “App wurde beendet” – so kann man das Problem lösen – Wer ein Android Handy oder Smartphone nutzt wird sicher bereits einmal mit dem Fehler “App wurde beendet” konfrontiert worden sein. In der Regel wird dabei eine ganz konkret App genannt: beispielsweise kommt häufig die Meldung “Facebook wurde beendet”, “WhatsApp wurde beendet” oder auch “Foto wurde beendet”. Teilweise findet man auch nur die Meldung “App wurde angehalten” oder noch spezifischere Fehler, beispielsweise Vorgang “com.Android.phone wurde angehalten” oder “Internet angehalten“.

In allen Fällen ist diese Meldung sehr ärgerlich, da die App dann nicht mehr weiter nutzbar ist und neu gestartet werden muss. Eventuelle Arbeitsstände und nicht gespeicherte Bilder sind dann aber verloren. Das tritt leider immer wieder auf.

In diesem Artikel wollen wir zeigen, was diese Meldung bedeutet und wie man sie im besten Falle umgehen kann. In den meisten Fällen kann man diese Fehlermeldung selbst recht schnell beheben. Ab und an liegt es aber auch an der Hardware selbst. Dann lässt sich leider wenig machen.

Was steckt hinter “App wurde beendet”

Wenn die Meldung “App wurde beendet” kommt, kann man davon ausgehen, dass die App im System einen so schwerwiegenden Fehler verursacht hat, dass sie geschlossen werden musste. In der Regel würde man am PC dazu sagen, dass Programm ist abgestürzt. Bei Android kann das vor allem dann passieren, wenn Apps auf Geräte mit zu wenig Ressourcen laufen (beispielsweise zu wenig Speicher) und wenn beim Update von Apps noch alte Programmteile im Zwischenspeicher zu finden sind, die nicht mehr mit den neuen Versionen der App kompatibel sind. Der Fehler kann aber auch auftreten, wenn bei einer neuen Firmware Version noch Bug enthalten sind. Die Fehlermeldung kommt dabei nur unter Android vor, bei iPhone und iPad von Apple gibt es diese Fehlermeldung nicht (oder gibt es aber andere Fehler)

Video: Lösungen zur “App wurde beendet” Fehler-Meldung

App wurde beendet - Android App Fehler beheben

Das kann man bei der Fehlermeldung “App wurde beendet” tun

Sollte die Fehlermeldung häufiger auftreten oder sich Apps gar nicht mehr starten lassen, weil sofort dieser Fehler kommt, kann man selbst aktiv werden und verschieden Schritte durchführen, um die Apps wieder korrekt laufen zu lassen.

Zwischenspeicher löschen. Das funktioniert in der Regel über Einstellungen > Anwendungen/Apps > Heruntergeladen > Einstellungen und dort findet man direkt oder unter Speicherplatz den “Cache leeren”-Button. Das sollte man direkt bei der App machen, die Probleme macht und prüfen, ob dann der Fehler noch auftritt. Mehr dazu: Handy Cache löschen Handy komplett neu starten – das Handy mit einem normalen Reset neu starten und dabei alle System neu laden. In der Regel funktioniert dieser Hard-Reset bei ausgeschalteten Android Geräten mit der Kombination Power und Lautstärke leiser. Man kann auch den abgesicherten Modus probieren um sicherzustellen, dass keine geladenen Apps Probleme machen Sollte das nicht geholfen haben, kann man unter Einstellungen > Anwendungen/Apps > Heruntergeladen > Einstellungen auch die App-Daten löschen. Damit wird die App komplett in den Werkzustand zurück versetzt – alle persönlichen Daten gehen damit aber auch verloren App neu installieren – die App komplett aus dem System löschen und neu aus dem Appstore laden und installieren. Damit bekommt man auch automatisch die neuste Version der App. Aber natürlich gehen auch damit alle Daten verloren.

Wichtig: Gerade bei älteren Handys kann es sein, dass einige neue Apps nicht mehr korrekt ausgeführt werden, weil die Systemanforderungen mittlerweile zu hoch sind. In solchen Fällen hat man als Nutzer kaum eine Wahl außer auf die App zu verzichten oder auf ein neues Handy zu setzen

TIPP: Bei komplexen Apps kann man nach Alternativen Ausschau halten, die dann eventuell besser funktionieren. Zur umfangreichen Facebook App gibt es beispielsweise auch die Facebook Lite App, die deutlich weniger Ressourcen braucht.

Hard-Reset per Tastenkombination

Kann man nicht mehr auf das Smartphone zugreifen muss der Hardreset auf Werkseinstellungen über die Eingabetasten herhalten. Je nach Modell unterscheidet sich allerdings die Art der Tastenkombination die man drücken muss ein wenig. Beim HTC One XL muss man zum Beispiel gleichzeitig den Power Button und die Lautstärketaste gedrückt halten. Besitzt man ein alters Samsung* Galaxy S muss man die “Home”-Taste, den Power Button und den “Volume down”-Taste gleichzeitig gedrückt halten. Bei anderen Geräten funktioniert oft die Kombination aus “Power”, “Laustärke leiser” und “Home”.

Wichtig: bei einigen Modellen fehlt mittlerweile der Home-Button, weil man das Display größer gemacht hat. Das ist beispielsweise beim Galaxy S23, dem iPhone 14 oder auch bei LG und Nokia so. Dann steht dieser Button natürlich auch nicht für ein Reset zur Verfügung. Beim Galaxy S8 und auch dem S8+ hat man deshalb eine neue Kombination gewählt und nutzt nun die Power-Taste und die Leiser-Taste für ein Reset der Geräte.

Hat man die funktionierende Tastenkombi gefunden (in der Regel auch im Internet zu finden oder im Handbuch der entsprechenden Geräte), startet der Recovery Mode und dort kann man mit der Optionen „Wipe date/factory reset“ das Hard Reset auslösen.

Teilweise nutzen Hersteller auch noch eigenen Kombinationen und Möglichkeiten, die Handys und Smartphones zurückzusetzen. Je nach Anbieter findet man dazu passende Hilfestellung hier:

Video: Youtube wurde beendet als Fehlermeldung

SHIFT5.1 Fehler "Youtube wurde beendet"

