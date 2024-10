Smartphone Verkaufszahlen: Galaxy A15 ärgert die iPhone-Modelle

Die Analysten von IDC haben sich die Verkaufszahlen im Smartphone Bereich im ersten Halbjahr 2024 genauer angeschaut und die Top10 der meistverkauften Geräte weltweit veröffentlicht. Dabei liegen die iPhone Modelle wieder vor, das iPhone 15 pro Max kann sich den ersten Platz als meistverkauftes Smartphone im ersten Halbjahr 2024 sichern.

Auf Platz 2 liegt das iPhone 15 in der normalen Version und danach kommt bereits das Samsung Galaxy A15. Das Einsteiger-Modell von Samsung hat sich deutlich besser verkauft als das iPhone 15 pro und das ist dann doch eine Überraschung. Apple muss sich die vorderen Plätze also mit dem Gaaxy A15 teilen und kann nicht wie so oft alle Top-Ränge zugleich belegen. Dazu zeigt das Ranking auch, dass sich die normalen iPhone 15 besser verkaufen als die Pro-Modelle. Das war in den Vorjahren meistens anders.

Ebenfalls bemerkenswert: Xiaomi schafft es 2024 mit gleich zwei Modellen in die Top10. Sowohl das Redmi 13C als auch das Note 13 belegen Plätze unter den meistverkauften Smartphones weltweit und das Redmi 13C schafft sogar einen sehr respektablen Platz 5 im Ranking.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra schafft es ebenfalls ins Ranking und kommt auf Platz 6. Samsung belegt also auch mit den eigenen Topmodellen gute Ränge im Vergleich der meistverkauften Smartphones und nicht nur mit den Einsteiger-Smartphones. Das zeigt einmal mehr, dass die S-Serie von Samsung wirklich ein Erfolgsfaktor für das Unternehmen ist und bei den Verbrauchern nach wie vor gut ankommt.