Callya Gutschein: 45 Euro Guthaben für die Vodafone Freikarte

Callya startet in die Black Week mit extra Guthaben für die Allnet Flat M der Callya Freikarte. Wer als Neukunde diese Flatrate bucht, kann über den Bonuscode BONUS45 direkt zum Start 45 Euro Bonusguthaben freischalten. Auf diese Weise kann man sehr einfach diese Flat testen, denn das Bonusguthaben reicht für 12 komplett kostenfreie Wochen bei der Nutzung. Kostenlose Allnet Flat gibt es sonst auf dem Markt nicht – Callya hat hier also eine wirklich besondere Aktion gestartet. Leider kann man sich das Bonusguthaben nicht direkt auszahlen lassen. Es ist also wirklich für diese Flat gedacht.

Details zum CallYa Allnet Flat M

20 GB Datenvolumen im 4G|LTE Max- und 5G-Netz von Vodafone

14,99 € alle 4 Wochen

Telefon- und SMS-Flat innerhalb Deutschlands

500 Minuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Netze

EU-Roaming

eSIM oder physische SIM-Karte

Nur online und bei Rufnummer Mitnahme: 10 € Startguthaben

Für Neukunden 45 € Bonus für 3 Monate mit dem Code BONUS45

ZUM ANGEBOT* (nur über diese Seite)

Wer die alte Rufnummer mitbringt, kann zusätzlich noch 10 Euro Startguthaben freischalten. Auf diese Weise verlängert sich die kostenlose Nutzung sogar auf 16 Wochen. Auf diese Weise kann man man mit der Vodafone Freikarte richtig lange kostenfrei telefonieren, SMS schreiben und ins Internet gehen.

Die Callya Prepaid Flat sind aktuell nicht nur die schnellsten Freikarten auf dem Markt, sondern bieten auch generell im Prepaid Bereich den höchsten Speed an. Sie unterstützen LTE Max und 5G und erreichen Geschwindigkeiten bis 300 MBit/s – sind damit also genau so schnell wie die Telekom Prepaid Angebote. Sollte kein 5G Netz vorhanden sein, surfen die Simkarte aber auch im 4G Netz von Vodafone.

Nach den kostenlosen Wochen zahlt man für die Flat S von Callya 9,99 Euro monatlich. Das ist ein durchaus guter Preis für eine 10 GB Allnet Flat im Vodafone Netz auf Prepaid Basis.

ZUM ANGEBOT* (nur über diese Seite)

Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN