Xiaomi will eigene Prozessoren für Smartphones entwickeln

Xiaomi arbeitet derzeit wohl an eigenen SoC Lösungen um zukünftig eigene Smartphones und die eigenen Fahrzeuge auch dann anbieten zu können, falls Qualcomm als Lieferant von Prozessoren nicht mehr zur Verfügung steht. Mit Trump an der Spitze der US Regierung könnten vor allem Halbleiter-Chips zu einem Pfand in einem Handelskrieg mit China werden und Xiaomi will darauf wohl vorbereitet sein. Das Unternehmen hat diesen Schritt selbst noch nicht bestätigt, aber es gibt mehrere Quellen, die von dieser Entwicklung berichten.

Bei Trendforce heißt es beispielsweise:

Allerdings entwickelt Xiaomi laut Bloomberg derzeit einen selbst entwickelten Mobilprozessor für zukünftige Smartphones und will damit die Abhängigkeit von den oben genannten ausländischen Anbietern verringern. Den im Bericht zitierten Quellen zufolge soll Xiaomis hauseigener Prozessor im Jahr 2025 in die Massenproduktion gehen. Der Zeitplan für 2025 unterstreicht Xiaomis Entschlossenheit, sich einer wachsenden Welle von Technologiegiganten anzuschließen, die inmitten des Chipkriegs zwischen den USA und China in Halbleiter investieren, fügt der Bericht hinzu. Berichten zufolge haben chinesische Behörden lokale Unternehmen aufgefordert, die Abhängigkeit von ausländischer Technologie zu minimieren, und Xiaomis Initiative steht im Einklang mit diesem Ziel. Es ist erwähnenswert, dass frühere Gerüchte, die von Wccftech zitiert wurden, darauf hindeuteten, dass Xiaomi seine maßgeschneiderte Lösung möglicherweise in der ersten Hälfte des Jahres 2025 herausbringen könnte, wobei ihre Leistung angeblich der von Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1 entspricht, der vor zwei Jahren veröffentlicht wurde.

Aktuell scheint man also zuerst an einer Lösung für den Bereich des oberen Mittelfeldes zu arbeiten und wird wohl noch keine Premium-Prozessor anbieten (können). Zukünftig wird man aber sicher vor allem die teuren Chipsätze von Qualcomm ersetzen wollen.

Spannend wird zudem, unter welchem Namen Xiaomi die eigenen Prozessoren auf den Markt bringt. Bisher gibt es noch keine Hinweise zur Benennung.