Snapdragon 8 Elite 2 Prozessor: bis zu 4,74 GHz Taktraten

Es gibt neue Details zum Snapdragon 8 Elite 2 Prozessor (SM8850) von Qualcomm. Der Chipsatz soll auf einen speziell entwickelten 2nd-gen Oryon CPU Design basieren und 8 Kerne haben. Daneben soll die neue Adreno 840 GPU für richtig viel Power sorgen. Die maximale Taktraten liegen bei 4,74 GHz und Qualcomm verzichtet auf energiesparende Low-Lewel-Kerne, sondern setzt nur auf mindestens Performance-Cores:

2× Prime cores : 4.74GHz

6× Performance cores: 3.63GHz

GPU : Adreno 840

Damit werden Werte von 4000 Punkte im Single Core Test von Geekbench erwartet und der Multi-Core Test soll bei über 11.000 Punkten liegen. Das wären fast 25 Prozent mehr Leistung als beim Vorgänger. Besonders bei den Multi-Core Tests macht sich dabei positiv bemerkbar, dass Qualcomm beim Elite 3 nur Kerne einsetzt, die viel Leistung bringen.

Startschuss im September für den neuen Prozessor

Qualcomm hat Details zum Zeitplan für den neuen Elite 2 Prozessor bekannt gegeben. Während der Computex 2025 Keynote hat Qualcomm CEO Cristiano Amin bestätigt, dass der Snapdragon Summit 2025 am 23. bis 25. September 2025 stattfinden wird und der neue Prozessor wird in der Regel direkt am ersten Tag dieser Veranstaltung enthüllt. Die neue Veranstaltung wird wieder in Maui, Hawaii stattfinden.

Erste Details zum kommenden Premium-Prozessor

Qualcomm wird auch in diesem Jahr wieder einen neuen Premium-Prozessor für die Topmodelle bei den Smartphones anbieten und wahrscheinlich wird dabei das Namensschema beibehalten und der neuen Chipsatz hört auf die Bezeichnung Snapdragon 8 Elite 2. Bestätigt wurde dies durch Qualcomm bisher aber noch nicht.

Sicher scheint dagegen wieder, dass Qualcomm den SoC im zweiten Quartal 2025 auf den Markt bringen wird, so dass die ersten Smartphones Ende 2025 auf diesen Prozessor setzen können.

Experten gehen dazu davon aus, dass der Snapdragon 8 Elite 2 wieder bei TSMC gefertigt wird und dabei der neue N3P Prozess bei der Hersteller zum Einsatz kommt. Damit bleibt es bei der 3-Nanometer Technik beim Prozessor, aber der neue Fertigungsprozessor erlaubt dennoch mehr Leistung und wohl auch eine höhere Ausbeute bei der Produktion.

UPDATE Es gibt mittlerweile die Bestätigung aus der Industrie, das TSMC den neuen Chipsatz im 3nm Verfahren fertigen wird. Qualcomm hat wohl Samsung und TSMC geprüft und sich letztendlich für TSMC als Partner für die Produktion entschieden.

Das ist das neue N3P Fertigungsverfahren

Das N3P-Fertigungsverfahren ist eine der neuesten und fortschrittlichsten Technologien für die Herstellung von Prozessoren. Es wurde von TSMC, einem der größten Halbleiterhersteller der Welt, entwickelt und gehört zur Familie der 3-nm-Prozesse. Diese Prozesse markieren einen bedeutenden Schritt in der Chipproduktion und versprechen eine Reihe von Vorteilen gegenüber älteren Technologien.

N3P ermöglicht es, Chips mit deutlich höherer Leistung und Effizienz zu produzieren. Das bedeutet, dass Prozessoren, die mit diesem Verfahren hergestellt werden, weniger Energie verbrauchen und gleichzeitig eine höhere Rechenleistung bieten können. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen, die hohe Leistung erfordern, wie zum Beispiel KI-Anwendungen oder moderne Spiele.

Ein weiterer Vorteil von N3P ist die erhöhte Flexibilität in der Produktion. TSMC plant, verschiedene Varianten des 3-nm-Prozesses anzubieten, um den Bedürfnissen verschiedener Kunden gerecht zu werden. So können Hersteller die am besten geeignete Technologie für ihre spezifischen Anforderungen auswählen.

Die ersten Chips, die mit dem N3P-Verfahren hergestellt werden, werden voraussichtlich ab 2025 auf den Markt kommen. Dies könnte eine neue Ära für leistungsstarke mobile Geräte und Computer einläuten.

Neben den technischen Vorteilen trägt das N3P-Verfahren auch zur Nachhaltigkeit bei. Durch die verbesserte Energieeffizienz wird der ökologische Fußabdruck der Chipproduktion reduziert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das N3P-Fertigungsverfahren eine bahnbrechende Technologie ist, die die Zukunft der Prozessoren prägen wird. Es verspricht eine neue Generation von Chips mit höherer Leistung, Effizienz und Flexibilität.