WiFi Calling für alle: FYVE optimiert Erreichbarkeit im Vodafone-Netz

Der Mobilfunkanbieter FYVE wertet sein Tarifportfolio signifikant auf. Ab sofort steht die Funktion WiFi Calling allen Kunden zur Verfügung. Damit reagiert der Anbieter auf den steigenden Bedarf an lückenloser Konnektivität und ergänzt sein bestehendes 5G-Angebot um ein wichtiges Komfortmerkmal.

Mit der Einführung von WiFi Calling (WLAN-Telefonie) löst FYVE ein häufiges Problem: schwachen Mobilfunkempfang in stark isolierten Gebäuden, Kellern oder ländlichen Regionen. Nutzer können nun Gespräche einfach über jedes verfügbare WLAN-Netzwerk führen. Die Abrechnung erfolgt dabei wie gewohnt über die im Tarif enthaltenen Inklusivleistungen oder Flatrates.

Die Aktivierung erfolgt je nach Vertragstyp:

Neukunden: Erhalten das Feature automatisch. Bei jeder neuen Bestellung wird die Option direkt im System hinterlegt.

Erhalten das Feature automatisch. Bei jeder neuen Bestellung wird die Option direkt im System hinterlegt. Bestandskunden: Können die Funktion kostenfrei nutzen, müssen jedoch eine Freischaltung über das Service-Center veranlassen.

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

Neben der verbesserten Sprachtelefonie setzt FYVE weiterhin auf eine starke Datenanbindung. Sämtliche Tarife basieren auf dem 5G-Netz von Vodafone. Kunden surfen hier mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im Download. Dies ermöglicht eine stabile Nutzung datenintensiver Anwendungen wie Video-Streaming oder Cloud-Dienste auch von unterwegs.

Durch die Kombination aus moderner 5G-Technologie für den mobilen Einsatz und WiFi Calling für die optimale Abdeckung in Innenräumen positioniert sich FYVE als attraktive Alternative im Prepaid- und Postpaid-Sektor. Das Update unterstreicht den Anspruch des Anbieters, moderne Netzstandards ohne Zusatzkosten für eine breite Nutzerschaft zugänglich zu machen.

Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN