Marktanalyse: Apple iPhone Fold wird wohl direkt Marktführer werden

Der Markt für faltbare Smartphones in Nordamerika steht vor seinem bisher größten strukturellen Wandel. Laut einer aktuellen Prognose von Counterpoint Research wird für das Jahr 2026 ein Marktwachstum von 48 % im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Haupttreiber ist der lang erwartete Einstieg von Apple in dieses Segment – ein Schritt, der die Marktanteile der bisherigen Platzhirsche drastisch verschieben dürfte

Mit dem Launch des ersten faltbaren iPhones wird erwartet, dass Apple im Jahr 2026 auf Anhieb einen Marktanteil von 46 % in Nordamerika erobert. Dieser Erfolg speist sich vor allem aus der hohen Upgradewilligkeit innerhalb der bestehenden iPhone-Nutzerbasis im Ultra-Premium-Segment. Analysten weisen jedoch darauf hin, dass Apple auch Nutzer von Android-Foldables abwerben dürfte, was den Wettbewerbsdruck auf etablierte Marken massiv erhöht.

Die bisherigen Marktführer müssen sich auf erhebliche Einbußen einstellen:

Samsung: Obwohl das Unternehmen global resilient bleibt, wird sein Anteil in Nordamerika voraussichtlich von 51 % (2025) auf 29 % (2026) sinken. Auch die mögliche Einführung einer breiteren „Wide-type“-Variante des Galaxy Z Fold könnte es schwer haben, sich in Apples Heimatmarkt entscheidend abzugrenzen.

Obwohl das Unternehmen global resilient bleibt, wird sein Anteil in Nordamerika voraussichtlich von sinken. Auch die mögliche Einführung einer breiteren „Wide-type“-Variante des Galaxy Z Fold könnte es schwer haben, sich in Apples Heimatmarkt entscheidend abzugrenzen. Motorola: Nach einem starken Jahr 2025 mit 44 % Marktanteil wird für 2026 ein Rückgang auf 23 % prognostiziert. Selbst die geplante Erweiterung des Portfolios um das „Razr Fold“ im Book-Type-Segment könnte den Abwärtstrend kaum stoppen, sofern keine deutlichen Preis- oder Spezifikationsvorteile erzielt werden.

Nach einem starken Jahr 2025 mit 44 % Marktanteil wird für 2026 ein Rückgang auf prognostiziert. Selbst die geplante Erweiterung des Portfolios um das „Razr Fold“ im Book-Type-Segment könnte den Abwärtstrend kaum stoppen, sofern keine deutlichen Preis- oder Spezifikationsvorteile erzielt werden. Google: Da Googles Foldable-Lineup preislich und gestalterisch eng an Apples erwartetem Gerät liegt, wird ein Rückgang des Marktanteils von 5 % auf 3 % erwartet.

Hersteller Marktanteil 2025 Marktanteil 2026 (F) Apple – 46 % Samsung 51 % 29 % Motorola 44 % 23 % Google 5 % 3 %

„Google und Motorola waren bisher die Wachstumstreiber in Nordamerika, aber Apples faltbares iPhone wird diese Flugbahn signifikant verändern“, erklärt Liz Lee, Associate Director bei Counterpoint Research. Während die Erwartungen an einen stabilen Launch hoch sind, gibt es erste vorsichtige Bedenken hinsichtlich möglicher Lieferengpässe zu Beginn der Produktion.