Tarif-Update bei Klarmobil: Günstigere Grundgebühren für Flex-Tarife im Telekom-Netz

Klarmobil strukturiert sein Angebot im D1-Netz der Telekom um. Seit dem heutigen 14. April, 9:00 Uhr, profitieren Kunden von dauerhaft gesenkten monatlichen Grundgebühren bei den flexiblen 5G-Tarifen. Im Gegenzug kehrt jedoch eine einmalige Gebühr zurück.

Die Neuerungen im Überblick

Klarmobil setzt auf eine Preissenkung bei der monatlichen Grundgebühr, die für die gesamte Laufzeit des Vertrags gilt. Das Einstiegsangebot mit 30 GB Datenvolumen ist nun bereits für 11,99 € statt bisher 14,99 € erhältlich. Auch die größeren Datenpakete wurden um jeweils 3 Euro im Monat reduziert.

Eine wesentliche Änderung gibt es bei den Bereitstellungskosten: Während die Tarife zuletzt ohne Anschlusspreis vermarktet wurden, fällt nun eine einmalige Gebühr von 29,99 € an. Damit verschiebt sich der Kostenschwerpunkt von der laufenden Gebühr hin zu den einmaligen Fixkosten bei Vertragsbeginn.

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

Die neuen Flex-Tarife im Detail

Alle Tarife werden im 5G-Netz der Telekom realisiert, beinhalten eine Allnet- sowie SMS-Flat und unterstützen moderne Standards wie VoLTE und WiFi-Calling. Trotz der monatlichen Kündbarkeit (1 Monat Frist) bleibt der reduzierte Preis dauerhaft bestehen.

Tarif Datenvolumen (5G) Grundgebühr (Dauerhaft) Anschlusspreis Allnet Flat 30 GB 30 GB (bis 50 Mbit/s) 11,99 € (vorher 14,99 €) 29,99 € Allnet Flat 60 GB 60 GB (bis 50 Mbit/s) 16,99 € (vorher 19,99 €) 29,99 € Allnet Flat 100 GB 100 GB (bis 50 Mbit/s) 21,99 € (vorher 24,99 €) 29,99 €

Direkt zu den Angeboten:

Ein besonderes Merkmal für Planer: Der Vertragsbeginn kann flexibel gestaltet werden. Kunden haben die Möglichkeit, den Starttermin um bis zu 123 Tage in die Zukunft zu verschieben, was den Wechsel von einem bestehenden Anbieter erleichtert.

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN