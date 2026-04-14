Offiziell bestätigt: Samsung nennt Rollout-Termine für One UI 8.5 auf der Galaxy S25-Serie

Das Warten auf die finale Version von One UI 8.5 hat ein Ende. Nachdem die Beta-Phase für die Galaxy S25-Serie bereits seit Monaten läuft und zahlreiche Testläufe absolviert wurden, hat Samsung nun offiziell die Startdaten für die stabile Version der neuen Benutzeroberfläche bekannt gegeben.

Wie bei Samsung üblich, wird das Update zuerst im Heimatmarkt des Herstellers ausgerollt. Am 30. April 2026 wird die stabile Version von One UI 8.5 für Nutzer der Galaxy S25-Reihe (S25, S25+, S25 Ultra sowie S25 Edge und FE) in Südkorea zur Verfügung gestellt. Damit hält Samsung sein Versprechen ein, das große Update noch im April zu veröffentlichen.

Nur wenige Tage später folgt die weltweite Verteilung. Ab dem 4. Mai 2026 plant Samsung den globalen Rollout. Deutsche Nutzer können ab diesem Zeitpunkt damit rechnen, die Aktualisierung über die Systemeinstellungen ihres Smartphones herunterladen zu können. Je nach Mobilfunkanbieter und spezifischer Modellvariante kann es jedoch einige Tage dauern, bis das Update bei jedem einzelnen Nutzer ankommt.

Was bringt One UI 8.5?

One UI 8.5, das auf der Galaxy S26-Serie debütierte, gilt als eines der umfangreichsten Zwischen-Updates der letzten Jahre. Es basiert auf Android 16 (QPR2) und bringt neben optischen Verfeinerungen vor allem tiefgreifende Optimierungen:

Performance-Sprung: Samsung verspricht eine deutlich flüssigere Systemgeschwindigkeit und optimiertes Multitasking.

Samsung verspricht eine deutlich flüssigere Systemgeschwindigkeit und optimiertes Multitasking. Erweiterte Galaxy AI: Neue KI-Features wie verbesserte Benachrichtigungszusammenfassungen und der „Photo Assist“ werden integriert.

Neue KI-Features wie verbesserte Benachrichtigungszusammenfassungen und der „Photo Assist“ werden integriert. Konnektivität: Eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Galaxy-Geräten und eine überarbeitete Quick Share-Funktion.

Nach dem Start für die Galaxy S25-Serie wird erwartet, dass Samsung das Update im Laufe des Mai auch zügig auf die Foldables (Z Fold 7, Z Flip 7) sowie die Vorgängergeneration Galaxy S24 ausrollt. Nutzer älterer Modelle oder der A-Serie müssen sich laut aktuellen Roadmaps voraussichtlich bis Juni gedulden.

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