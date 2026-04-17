Android 17 Beta 4: Der finale Schliff vor dem Release

Google hat am 16. April 2026 die vierte und letzte planmäßige Beta von Android 17 (Codename: „Cinnamon Bun“) veröffentlicht. Da das System bereits mit der vorangegangenen Version die sogenannte „Platform Stability“ erreicht hat, konzentriert sich die Beta 4 primär auf den finalen Feinschliff, die Systemsicherheit und die Stabilität für den baldigen Release.

App-Speicherlimits: Google führt konservative Limits für den Arbeitsspeicher von Apps ein. Dies soll verhindern, dass einzelne Anwendungen durch Speicherlecks das gesamte System instabil machen oder den Akku leersaugen.

Google führt konservative Limits für den Arbeitsspeicher von Apps ein. Dies soll verhindern, dass einzelne Anwendungen durch Speicherlecks das gesamte System instabil machen oder den Akku leersaugen. Fehlerbehebung: Zahlreiche kritische Bugs wurden behoben, darunter ein Problem, bei dem URLs automatisch in Screenshots eingefügt wurden, sowie Accessibility-Fehler, die Geräte im Split-Screen-Modus unbedienbar machten.

Ein technisches Highlight ist die Einführung der Post-Quanten-Kryptografie (PQC) im Android Keystore.

Das System unterstützt nun den NIST-standardisierten ML-DSA-Algorithmus.

Damit ist Android 17 darauf vorbereitet, digitale Signaturen zu erstellen, die selbst gegen Angriffe durch künftige Quantencomputer sicher sind – ein wichtiger Schritt für die langfristige Datensicherheit.

Multitasking & Desktop-Modus

Obwohl diese Features bereits in Beta 3 eingeführt wurden, wurden sie in Beta 4 weiter verfeinert:

Verbesserter Desktop-Modus: Das Arbeiten mit frei schwebenden Fenstern (ähnlich wie bei macOS oder Windows) wurde flüssiger gestaltet.

Das Arbeiten mit frei schwebenden Fenstern (ähnlich wie bei macOS oder Windows) wurde flüssiger gestaltet. Persistente Taskleiste: Auf Tablets und Foldables verhält sich die Navigationsleiste nun noch konsistenter, was den Wechsel zwischen Anwendungen erleichtert.

Verfügbarkeit und Geräte

Die Beta 4 steht ab sofort als Over-the-Air-Update (OTA) für alle registrierten Teilnehmer des Beta-Programms zur Verfügung. Unterstützt werden folgende Geräte:

Pixel-Smartphones: Alle Modelle ab der Pixel 6-Serie bis hin zum aktuellen Pixel 10 Pro.

Alle Modelle ab der Pixel 6-Serie bis hin zum aktuellen Pixel 10 Pro. Pixel Tablet & Fold: Auch die größeren Formfaktoren erhalten das Update direkt.

Wie geht es weiter?

Mit dem Erscheinen der Beta 4 ist der Entwicklungszyklus so gut wie abgeschlossen.

Release-Zeitraum: Die finale, stabile Version von Android 17 wird für den Zeitraum um die Google I/O im Mai oder kurz darauf (Juni/Juli) erwartet.

Die finale, stabile Version von Android 17 wird für den Zeitraum um die oder kurz darauf (Juni/Juli) erwartet. Entwickler-Appell: Google ruft App-Entwickler nun dazu auf, ihre Anwendungen final auf Kompatibilität zu prüfen, da sich an den Schnittstellen (APIs) bis zum Release nichts mehr ändern wird.

Fazit: Die Beta 4 ist das Signal an alle Nutzer, dass das System bereit für den Alltag ist. Wer ein stabiles, aber dennoch zukunftssicheres Android-Erlebnis sucht, kann spätestens jetzt den Einstieg wagen.