Mega-Deal im Telekom-Netz: 50 GB 5G und AirPods Pro 3 für effektiv 12,49 €

Schnäppchenjäger aufgepasst! Wer auf der Suche nach einem erstklassigen Tarif im besten Netz Deutschlands ist und dazu noch das neueste Audio-Zubehör von Apple abstauben möchte, sollte sich den morgigen 17. April 2026 fett im Kalender markieren. Ab 11:00 Uhr startet Handyhelden eine Aktion, die den Mobilfunkmarkt ordentlich aufmischt.

Der Tarif bietet alles, was man von einem modernen Premium-Vertrag erwartet. Er nutzt das D1-Netz der Telekom und liefert rasantes 5G mit bis zu 300 Mbit/s. Ob Streaming, Gaming oder mobiles Arbeiten – mit 50 GB Datenvolumen ist man bestens aufgestellt.

Die Tarif-Details im Überblick:

Netz: Telekom (D1)

Telekom (D1) Datenvolumen: 50 GB 5G Internet (300 Mbit/s Download / 50 Mbit/s Upload)

50 GB 5G Internet (300 Mbit/s Download / 50 Mbit/s Upload) Flatrate: Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze Features: VoLTE & WiFi-Call fähig

VoLTE & WiFi-Call fähig Laufzeit: 24 Monate (danach 1 Monat Kündigungsfrist)

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

Der Preis-Check: Wie kommt man auf 12,49 € effektiv?

Die monatliche Grundgebühr liegt bei 24,95 €. Durch eine geschickte Kombination aus Boni und Cashback sinkt der Preis rechnerisch jedoch auf einen absoluten Tiefstpreis.

Posten Kosten / Gutschrift Monatliche Grundgebühr (24 x 24,95 €) + 598,40 € Anschlusspreis (einmalig) + 39,99 € Apple AirPods Pro 3 (Zuzahlung) + 0,95 € Anschlusspreis-Erstattung (per SMS) – 39,99 € Handyhelden Cashback – 150,00 € Bonus bei Rufnummernmitnahme – 150,00 € Gesamtkosten über 24 Monate 299,35 € Effektiver Monatspreis 12,49 €

Hardware-Highlight: Apple AirPods Pro 3 fast geschenkt

Das eigentliche Highlight neben dem Tarif sind die Apple AirPods Pro 3. Für eine einmalige Zuzahlung von gerade einmal 0,95 € legt Handyhelden das aktuelle Top-Modell von Apple bei. Angesichts der regulären Marktpreise für die AirPods Pro 3 ist das Angebot fast schon als „geschenkt“ zu bezeichnen.

Wichtige To-dos: So sicherst du dir die Boni

Damit der Effektivpreis von 12,49 € wirklich aufgeht, müssen nach Vertragsabschluss drei einfache Schritte erledigt werden:

Anschlusspreis zurückholen: Sende innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsbeginn eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die 8362. Rufnummern-Bonus kassieren: Sende innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Mitnahme deiner alten Nummer eine SMS mit dem Text „Bonus“ an die 22234. Cashback beantragen: Nach der ersten erfolgreichen Rechnung (frühestens im 2., spätestens im 6. Monat) sendest du eine SMS mit „Cashback“ an die 61131. Den genauen Zeitraum bestätigt dir Handyhelden per SMS.

Fazit: Schnell sein lohnt sich!

Ein Tarif mit 50 GB im Telekom-Netz für effektiv knapp 12,50 € ist an sich schon stark. In Kombination mit den neuen AirPods Pro 3 für unter einem Euro wird daraus ein echtes Ausnahmeangebot.

Hier geht es zum Deal (ab morgen, 11:00 Uhr):

👉 Zum Handyhelden Telekom-Deal

Hinweis: Denkt daran, rechtzeitig zu kündigen, falls ihr den Vertrag nach 24 Monaten nicht weiterführen wollt, da die Grundgebühr ab dem 25. Monat voraussichtlich auf 59,95 € steigt.