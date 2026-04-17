Mega-Deal im Telekom-Netz: 50 GB 5G und AirPods Pro 3 für effektiv 12,49 €

Schnäppchenjäger aufgepasst! Wer auf der Suche nach einem erstklassigen Tarif im besten Netz Deutschlands ist und dazu noch das neueste Audio-Zubehör von Apple abstauben möchte, sollte sich den morgigen 17. April 2026 fett im Kalender markieren. Ab 11:00 Uhr startet Handyhelden eine Aktion, die den Mobilfunkmarkt ordentlich aufmischt.
Der Tarif bietet alles, was man von einem modernen Premium-Vertrag erwartet. Er nutzt das D1-Netz der Telekom und liefert rasantes 5G mit bis zu 300 Mbit/s. Ob Streaming, Gaming oder mobiles Arbeiten – mit 50 GB Datenvolumen ist man bestens aufgestellt.
Die Tarif-Details im Überblick:
- Netz: Telekom (D1)
- Datenvolumen: 50 GB 5G Internet (300 Mbit/s Download / 50 Mbit/s Upload)
- Flatrate: Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze
- Features: VoLTE & WiFi-Call fähig
- Laufzeit: 24 Monate (danach 1 Monat Kündigungsfrist)
TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel
Inhaltsverzeichnis
Der Preis-Check: Wie kommt man auf 12,49 € effektiv?
Die monatliche Grundgebühr liegt bei 24,95 €. Durch eine geschickte Kombination aus Boni und Cashback sinkt der Preis rechnerisch jedoch auf einen absoluten Tiefstpreis.
|Posten
|Kosten / Gutschrift
|Monatliche Grundgebühr (24 x 24,95 €)
|+ 598,40 €
|Anschlusspreis (einmalig)
|+ 39,99 €
|Apple AirPods Pro 3 (Zuzahlung)
|+ 0,95 €
|Anschlusspreis-Erstattung (per SMS)
|– 39,99 €
|Handyhelden Cashback
|– 150,00 €
|Bonus bei Rufnummernmitnahme
|– 150,00 €
|Gesamtkosten über 24 Monate
|299,35 €
|Effektiver Monatspreis
|12,49 €
Hardware-Highlight: Apple AirPods Pro 3 fast geschenkt
Das eigentliche Highlight neben dem Tarif sind die Apple AirPods Pro 3. Für eine einmalige Zuzahlung von gerade einmal 0,95 € legt Handyhelden das aktuelle Top-Modell von Apple bei. Angesichts der regulären Marktpreise für die AirPods Pro 3 ist das Angebot fast schon als „geschenkt“ zu bezeichnen.
Wichtige To-dos: So sicherst du dir die Boni
Damit der Effektivpreis von 12,49 € wirklich aufgeht, müssen nach Vertragsabschluss drei einfache Schritte erledigt werden:
- Anschlusspreis zurückholen: Sende innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsbeginn eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die 8362.
- Rufnummern-Bonus kassieren: Sende innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Mitnahme deiner alten Nummer eine SMS mit dem Text „Bonus“ an die 22234.
- Cashback beantragen: Nach der ersten erfolgreichen Rechnung (frühestens im 2., spätestens im 6. Monat) sendest du eine SMS mit „Cashback“ an die 61131. Den genauen Zeitraum bestätigt dir Handyhelden per SMS.
Fazit: Schnell sein lohnt sich!
Ein Tarif mit 50 GB im Telekom-Netz für effektiv knapp 12,50 € ist an sich schon stark. In Kombination mit den neuen AirPods Pro 3 für unter einem Euro wird daraus ein echtes Ausnahmeangebot.
Hier geht es zum Deal (ab morgen, 11:00 Uhr):
👉 Zum Handyhelden Telekom-Deal
Hinweis: Denkt daran, rechtzeitig zu kündigen, falls ihr den Vertrag nach 24 Monaten nicht weiterführen wollt, da die Grundgebühr ab dem 25. Monat voraussichtlich auf 59,95 € steigt.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.