Strategische Allianz bis 2029: Meta und Broadcom forcieren KI-Chip-Entwicklung

Meta und der Halbleiterspezialist Broadcom haben die Verlängerung ihrer strategischen Partnerschaft bis mindestens 2029 bekannt gegeben. Ziel der Kooperation ist die Entwicklung maßgeschneiderter Prozessoren, die speziell auf die Anforderungen von Künstlicher Intelligenz zugeschnitten sind. Diese Allianz markiert einen bedeutenden Schritt in Metas Bestreben, eine unabhängige und leistungsstarke Hardware-Infrastruktur aufzubauen.

Massive Rechenkapazität und Energiebedarf

Die erweiterte Vereinbarung umfasst zunächst den Aufbau einer Rechenkapazität von über einem Gigawatt. Um die Dimensionen zu verdeutlichen: Diese Energiemenge reicht theoretisch aus, um etwa 750.000 US-Haushalte gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Laut Unternehmensangaben stellt diese Zusage jedoch nur die erste Phase eines „nachhaltigen Multi-Gigawatt-Ausbaus“ dar, was die langfristigen Ambitionen des Facebook-Mutterkonzerns im Bereich der KI unterstreicht.

Personelle Neuausrichtung im Management

Im Zuge der vertieften Zusammenarbeit kommt es zu einer wichtigen personellen Veränderung: Hock Tan, der Vorstandsvorsitzende von Broadcom, wird aus dem Verwaltungsrat von Meta ausscheiden. Um mögliche Interessenkonflikte durch die engere Verzahnung zu vermeiden, wechselt er in eine beratende Rolle und wird Meta künftig direkt bei der Ausarbeitung der globalen Chipstrategie unterstützen. Der Kapitalmarkt reagierte positiv auf die Nachricht; die Broadcom-Aktie verzeichnete nachbörslich einen Zuwachs von 3,5 Prozent.

Unabhängigkeit von Nvidia im Fokus

Der Trend zu spezialisierten Eigenentwicklungen (Custom Silicon) ist eine Reaktion auf die dominierende Marktstellung von Nvidia. Große Technologieakteure wie Google, Amazon und Meta versuchen, die hohen Kosten und die Abhängigkeit von Nvidias Standard-GPUs zu reduzieren.

Maßgeschneiderte Lösungen: Broadcom liefert hierfür das nötige Know-how in der Chiparchitektur.

Broadcom liefert hierfür das nötige Know-how in der Chiparchitektur. MTIA-Programm: Meta nutzt diese Partnerschaft, um sein „Meta Training and Inference Accelerator“-Programm (MTIA) voranzutreiben.

Meta nutzt diese Partnerschaft, um sein „Meta Training and Inference Accelerator“-Programm (MTIA) voranzutreiben. Vernetzung: Neben den Prozessoren selbst spielt Broadcoms Ethernet-Technologie eine Schlüsselrolle, um die riesigen Computercluster effizient miteinander zu verbinden.

Ziel: Superintelligenz für Milliarden Nutzer

Meta-Chef Mark Zuckerberg betonte, dass der Aufbau dieser massiven Rechenbasis notwendig sei, um „persönliche Superintelligenz für Milliarden von Menschen“ bereitzustellen. Nachdem der erste Chip der Serie, der MTIA 300, bereits erfolgreich in Ranking- und Empfehlungssystemen eingesetzt wird, sind drei weitere Generationen bis 2027 geplant. Der Fokus liegt dabei vor allem auf der Inferenz – also der Rechenleistung, die benötigt wird, wenn die KI-Modelle live auf Nutzeranfragen reagieren.

Mit dieser Partnerschaft festigt Broadcom seine Position als unverzichtbarer Infrastruktur-Partner im KI-Wettrüsten, während Meta die technologische Grundlage für die nächste Generation seiner digitalen Dienste legt.