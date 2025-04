OnePlus Nord 5: Startschuss in China bereits im Juni

Das neue OnePlus Nord 5 soll in China bereits im Juni als OnePlus Ace 5 auf den Markt kommen. Es wird also gar nicht mehr so lange dauern, bis die technischen Daten und das Design der neuen Smartphones offiziell bestätigt werden. International werden die Geräte dann als OnePlus Nord 5 vermarktet und leider ist bisher noch nicht bekannt, wann der Launch global erfolgen soll. Bei der Technik gibt es aber mittlerweile weitere Hinweise. Für die Power der neuen Nord 5 Smartphones soll der Dimensity 9400e Prozessor von Mediatek sorgen.

OnePlus Nord 5 soll 7.000mAh Akku bekommen

OnePlus arbeitet derzeit nicht nur am internationalen Launch der OnePlus 13 Topmodelle, sondern auch die Mittelklasse soll Verstärkung bekommen. Mittlerweile gibt es auch erste Hinweise zu den neuen Geräten und wenn sich die aktuellen Informationen bewahrheiten, wird das Unternehmen vor allem beim Akku auf richtig viel Power setzen. Das OnePlus Nord 5 soll dabei angeblich einen 7.000mAh Akku bekommen und damit eine der größten Batterien bei den Mainstream-Geräten auf dem Markt. Zum Vergleich: der Vorgänger OnePlus Nord 5 kam bzw. kommt auf 5.500 mAh. Wahrscheinlich setzt das Unternehmen dabei wieder auf einen zweigeteilten Akku mit jeweils 3.500mAh. Das macht die Aufladung und die Nutzung einfacher als ein großer Akku mit so viel Leistung. Dieses Prinzip kennt man ebenfalls bereits aus dem OnePlus Nord 4.

UPDATE Es gibt nun auch erstes geleaktes Bildmaterial zu den Modellen und man kann die Rückseite mit einem sehr präsenten Kameramodul mit zwei Objektiven erkennen. Die Anordnung wirkt allerdings eher etwas lieblos – auch in dem Preisbereich haben andere Hersteller bereits gezeigt, dass man Rückseiten durchaus auch ansprechender gestalten kann.

Beim Display soll es ein 6.78″ 120Hz OLED Panel geben und damit ein richtig großes Display mit einer hohen Bildwiederholungsrate. Die Power bietet ein Dimensity 9350 Prozessor von Mediatek. OnePlus setzt also nicht mehr auf einen Snapdragon Chipsatz, sondern wechselt (möglicherweise aus Kostengründen) auf einen Prozessor von Mediatek.

Zu den weiteren Details gibt es bisher noch keine Hinweise.

BILD OnePlus Nord 4 Lite