Xiaomi Mix Flip 2: Kamera-Daten und weitere Details geleakt

Xiaomi arbeitet derzeit an einem Update für den faltbaren Bereich und wird in diesem Jahr noch das Xiaomi Mix Flip 2 vorstellen. Die Modelle liegen dabei wieder in direkte Konkurrenz zum Samsung Galaxy Z Flip7 und werden wohl einen größeren Akku bekommen und dazu etwas dünner ausfallen als in diesem Jahr. Dazu wurden auch bereits Details zur Kamera und zur weiteren Technik geleakt.

Die erwarteten technischen Daten der neuen Xiaomi Mix Flip 2:

6.85″± 1.5K 120Hz LTPO OLED Display + Large Cover Screen

Snapdragon 8 Elite

50MP Light Fusion 800 (OVX8000) (OIS) Main

50MP JN5 Ultra Wide

32MP OV32B40 Front

Side-Mounted Fingerprint

IPX8

NFC

Wenn die Daten stimmen wird das Xiaomi Mix Flip 2 den Snapdragon 8 Elite Prozessor bekommen und das könnte zum Problem für Samsung werden, denn dort will man 2025 für die eigenen Flip7 wohl nur den Exynos Chipsatz einsetzen. Viele Nutzer, die lieber Snapdragon Chipsätze einsetzen, könnten daher zum Xiaomi Mix Flip 2 greifen.

Einen Zeitplan für den Start der neuen Modelle gibt es bisher aber noch nicht. Das Xiaomi Mix Flip wurde offiziell am 19. Juli 2024 in China vorgestellt. Die internationale Veröffentlichung folgte am 26. September 2024. Wenn Xiaomi sich auch in diesem Jahr an diesen Daten orientiert, könnt das Mix 2 ebenfalls wieder im Sommer vorgestellt werden und dann Anfang Herbst auch in Deutschland verfügbar sein – einen Garantie dafür gibt es aber noch nicht.

Zuletzt aktualisiert: 13. Januar 2025