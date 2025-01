Samsung Galaxy AI erst ab 16 Jahren

Samsung hat bei Galaxy AI eine Altersgrenze eingeführt und bietet die AI Funktionen in Deutschland erst ab 16 Jahren an. In anderen Ländern ist das anders, in den USA muss man beispielsweise sogar 18 Jahre als sein, um auf Galaxy AI zugreifen zu können.

Im Kleingedruckten heißt es dazu kurz und bündig:

Galaxy AI ist in Deutschland ab 16 Jahren verfügbar

Wer jünger ist und ein Galaxy Smartphone mit den AI Funktionen nutzt, hat das unter Umständen keinen kompletten Zugriff auf die Features.

Wie wird das Alter bei Galaxy AI geprüft?

Samsung überprüft das Alter von Nutzern in der Regel durch die Eingabe der Geburtsdatum während des Registrierungsprozesses. Wenn du ein Samsung-Konto erstellst oder bestimmte Funktionen von Galaxy AI nutzt, wirst du aufgefordert, dein Geburtsdatum anzugeben. Samsung verwendet diese Information, um sicherzustellen, dass du das Mindestalter für die Nutzung bestimmter Funktionen erfüllst. Das gleiche gilt bei der Verwendung eines Google Accounts für die Nutzung von Galaxy AI.

Konkret wird der Family Link Status geprüft und Galaxy AI arbeitet mit Family Link zusammen um Zugriffe zu steuern und einzuschränken.

In einigen Fällen könnte Samsung auch andere Methoden zur Altersüberprüfung verwenden, wie z.B. die Überprüfung von Identifikationsdokumenten, wenn dies erforderlich ist.

Was passiert, wenn man noch keine 16 Jahre alt ist?

Wenn man unter 18 Jahren alt ist und versucht, auf bestimmte Galaxy AI-Funktionen zuzugreifen, können einige Einschränkungen auftreten:

Eingeschränkter Zugriff: Bestimmte Funktionen, insbesondere solche, die persönliche Daten erfordern oder erweiterte AI-Tools nutzen, könnten nicht verfügbar sein. Dies dient dem Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit jüngerer Nutzer. Elterliche Zustimmung: In einigen Fällen kann der Zugriff gewährt werden, wenn eine elterliche Zustimmung vorliegt. Eltern oder Erziehungsberechtigte können die Nutzung bestimmter Funktionen genehmigen und überwachen. Altersgerechte Funktionen: Einige AI-Funktionen könnten speziell angepasst werden, um für jüngere Nutzer sicher und geeignet zu sein.

Die genauen Richtlinien können je nach Region und spezifischem AI-Tool variieren.