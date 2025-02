Apple Intelligence bringt bessere Verkäufe

Die iPhone 16 Serie verkauft sich derzeit nicht so gut wie gedacht, aber Apple hat nun bestätigt, dass Apple Intelligence nach den aktuellen Zahlen einen positiven Einfluss auf den Umsatz hat. Die iPhone 16 Modelle auf Märkten, auf denen es bereits Apple Intelligence gibt, verkaufen sich besser als auf Märkte ohne Apple Intelligence. Vor allem in China hat Apple derzeit Probleme – allerdings dürfte es dort nicht nur an Apple Intelligence liegen.

Tim Cook sagte im Earnigs Call im Original:

Wir haben festgestellt, dass die Leistung der iPhone 16-Familie in den Märkten, in denen wir Apple Intelligence eingeführt hatten, im Jahresvergleich besser war als in denen, in denen Apple Intelligence nicht verfügbar war. Was die Funktionen betrifft, die die Leute nutzen, nutzen sie alle, die ich in meinen einleitenden Kommentaren erwähnt habe, von Schreibtools über Image Playground und Genmoji bis hin zu visueller Intelligenz und mehr.

Und so sehen wir, dass all das genutzt wird. The Clean Up ist ebenfalls beliebt und die Leute sehen es auch gerne, wenn es in den Läden vorgeführt wird. Im Dezemberquartal der zweiten Veröffentlichung von 18.2 hatten wir nur etwa zwei, zweieinhalb Wochen Zeit. Und dann hatte nur das Vereinigte Königreich und die anderen englischsprachigen Länder für die zweieinhalb Wochen. Und so haben wir im Moment, wissen Sie, nur die ersten Anzeichen.