Snapdragon 6 Gen 4: neuer Mittelklasse-Prozessor vorgestellt

Qualcomm hat mit dem Snapdragon 6 Gen 4 Prozessor einen neuen Chipsatz vorgestellt, der zukünftig die etwas günstigeren Smartphones mit Power versorgen soll.

„Der Snapdragon 6 Gen 4 Chipsatz wird die nächste Generation von Mittelklasse-Smartphones mit bedeutenden Fortschritten in den Bereichen KI, Gaming und Fotografie ermöglichen“, sagt Deepu John, Senior Director, Product Management, Qualcomm Technologies, Inc. „Diese Plattform bringt ein neues Maß an Leistung und Energieeffizienz für Nutzer, die praktisch überall mit ultraschnellem 5G und WLAN arbeiten können, um ihre täglichen Aktivitäten zu optimieren, sei es beim Spielen, Content entwickeln oder Arbeiten.“

Der neue Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 Prozessor bietet eine etwa 11% höhere CPU-Leistung im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Snapdragon 6 Gen 3. Die neue Adreno-GPU sorgt für eine rund 29% bessere Grafikleistung und die Energieeffizienz wurde um 12% verbessert. In Single-Thread-Leistungstests, wie sie bei Geekbench 5.2 durchgeführt werden, zeigt sich eine Steigerung von etwa 11%. Der Prozessor unterstützt bis zu 16 GB LPDDR4X-RAM mit einer Taktfrequenz von bis zu 3.200 MHz. FHD+-Displays mit einer Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz werden ebenfalls unterstützt. Für Kamerasensoren bietet der Snapdragon 6 Gen 4 Unterstützung bis zu 200 Megapixel und ermöglicht 4K HDR-Videoaufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde.

Die wichtigsten technischen Daten:

CPU-Kerne : 1 x Cortex-A720 (2,3 GHz) + 3 x Cortex-A720 (2,2 GHz) + 4 x Cortex-A520 (1,8 GHz)

: 1 x Cortex-A720 (2,3 GHz) + 3 x Cortex-A720 (2,2 GHz) + 4 x Cortex-A520 (1,8 GHz) Grafikprozessor : Adreno-GPU mit 29% mehr Leistung

: Adreno-GPU mit 29% mehr Leistung Halbleitergröße : 4 nm

: 4 nm Unterstützte RAM-Größe : Bis zu 16 GB LPDDR4X mit 3.200 MHz Takt

: Bis zu 16 GB LPDDR4X mit 3.200 MHz Takt Displayunterstützung : FHD+ Displays mit bis zu 144 Hz Bildwiederholrate

: FHD+ Displays mit bis zu 144 Hz Bildwiederholrate Kameraunterstützung : Kamerasensoren bis zu 200 Megapixel

: Kamerasensoren bis zu 200 Megapixel Videoaufnahme : 4K HDR Videos mit bis zu 30 fps

: 4K HDR Videos mit bis zu 30 fps Schnittstellen : 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS

: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS Energieeffizienz: Verbessert um 12% gegenüber dem Vorgänger

Der Prozessor wird in den kommenden Monaten in Geräten von Herstellern wie Oppo, Vivo, Xiaomi und deren Tochtermarken erscheinen.