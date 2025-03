Google Assistant wird nach und nach abgeschaltet

Google ersetzt den Google Assistant im Laufe des Jahres weitgehend durch die neue Gemini KI. Es wird also kein KI Update für den Assistant geben (wie es bei Apple für Siri erwartet wird), sondern Gemini übernimmt die Funktionen den Google Assistant und ersetzt auch den Platz auf dem Smartphone. Die App wird ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen – stattdessen soll man auch hier Gemini nutzen.

Google schreibt selbst im Blog dazu:

Millionen von Menschen sind bereits von Google Assistant auf Gemini umgestiegen und berichten uns, wie hilfreich die neuen, KI-gestützten Funktionen in ihrem Alltag sind. Deshalb möchten wir Sie darüber informieren, wie wir dieses verbesserte Erlebnis möglichst vielen Menschen zugänglich machen.

In den kommenden Monaten stellen wir weitere Nutzer mobiler Geräte von Google Assistant auf Gemini um. Später in diesem Jahr wird der klassische Google Assistant auf den meisten Mobilgeräten nicht mehr verfügbar sein und auch nicht mehr in den mobilen App Stores zum Download bereitstehen.

Zusätzlich werden wir Tablets, Autos und Geräte, die sich mit Ihrem Smartphone verbinden lassen, wie Kopfhörer und Uhren, auf Gemini umstellen. Auch Heimgeräten wie Lautsprechern, Displays und Fernsehern bieten wir ein neues, von Gemini unterstütztes Erlebnis. Wir freuen uns darauf, Ihnen in den nächsten Monaten weitere Details mitzuteilen. Bis dahin wird Google Assistant auf diesen Geräten weiterhin verfügbar sein.