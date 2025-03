Apple: RCS soll Ende-zu-Ende Verschlüsselung bekommen

Die GSM Association (GSMA), die den RCS-Standard entwickelt, hat am 14. März 2025 neue Spezifikationen im Rahmen des RCS Universal Profile 3.0 veröffentlicht. Diese beinhalten eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Basis des Messaging Layer Security (MLS)-Protokolls. Apple hat angekündigt, diese E2EE-Funktion in einem zukünftigen Software-Update für iOS, iPadOS, macOS und watchOS zu unterstützen. Ein genauer Zeitplan für die Implementierung wurde nicht genannt, aber es wird erwartet, dass sie die Sicherheit von RCS-Nachrichten erheblich verbessern wird, indem nur Sender und Empfänger den Inhalt entschlüsseln können.

Bis diese Verschlüsselung verfügbar ist, bleibt RCS bei Apple weniger sicher als iMessage oder andere Messenger wie Signal, die bereits E2EE bieten. Die GSMA betont, dass die Umsetzung technisch anspruchsvoll ist, da sie Interoperabilität zwischen verschiedenen Plattformen erfordert, etwa durch komplexe Schlüsselverwaltung und kryptografische Gruppenkontrolle. Apple arbeitet aktiv mit der GSMA zusammen, um den Standard voranzutreiben, was auch auf Druck aus der Branche und von Nutzern zurückzuführen sein könnte, die eine sicherere Alternative zu SMS und unverschlüsseltem RCS fordern.

Seit wann gibt es RCS Support bei Apple?

Rich Communication Services (RCS) wurde bei Apple mit der Einführung von iOS 18 unterstützt. Die erste öffentliche Version von iOS 18, die RCS-Funktionalität enthält, wurde am 16. September 2024 veröffentlicht. Das bedeutet, dass RCS bei Apple offiziell seit diesem Datum verfügbar ist, allerdings nur auf iPhones mit iOS 18 oder höher.

Vorher hatte Apple lange Zeit keinen RCS-Support angeboten und sich auf seinen proprietären Dienst iMessage konzentriert. Die Entscheidung, RCS zu integrieren, wurde im November 2023 angekündigt, mit der Aussage, dass die Funktion im Laufe des Jahres 2024 eingeführt werden würde. Seit dem Release von iOS 18 können iPhone-Nutzer RCS in der nativen „Nachrichten“-App nutzen, was eine verbesserte Kommunikation mit Android-Geräten ermöglicht, einschließlich Funktionen wie Lesebestätigungen, Tippanzeigen und der Übertragung von hochauflösenden Medien.

Was ist RCS?

RCS steht für Rich Communication Services und ist ein Kommunikationsstandard im Mobilfunk, der als Ersatz für den Kurznachrichtendienst SMS konzipiert ist. RCS ist keine Chat-App, sondern ein infrastrukturbasierter Dienst. Er ermöglicht u. a.:

RCS ist noch nicht in allen Mobilfunknetzen verfügbar. In Deutschland bieten die meisten großen Mobilfunkanbieter RCS an.

Um RCS nutzen zu können, benötigen Sie ein Smartphone, das RCS unterstützt, sowie einen Tarif, der RCS enthält. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Smartphone RCS unterstützt, können Sie dies in der Bedienungsanleitung nachlesen oder den Kundenservice Ihres Mobilfunkanbieters kontaktieren.

Um RCS zu aktivieren, müssen Sie in den Einstellungen Ihres Smartphones die Funktion „RCS“ aktivieren. Die Vorgehensweise ist je nach Smartphone-Modell unterschiedlich. In der Regel finden Sie die Funktion in den Einstellungen unter „Nachrichten“ oder „Telefonie“.

Wenn Sie RCS aktiviert haben, können Sie mit anderen RCS-Nutzern Rich-Media-Nachrichten, Online-Status, Lesebestätigungen und Gruppenchats nutzen.

RCS bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber SMS:

RCS ist ein vielversprechender neuer Kommunikationsstandard, der die mobile Kommunikation revolutionieren könnte.

