Trump glaubt an ein iPhone, das komplett in den USA gefertigt wird

Die iPhone Modelle werden durch die neuen Zölle von Trump in den USA besonders stark belastet, denn große Teile der Produktion finden in Asien statt. Daher geht man davon aus, dass sowohl die aktuellen iPhone 16 als auch die kommenden iPhone 17 teurer werden durch die aktuellen und kommenden Zölle.

Donald Trump geht aber laut seiner Pressesprecherin, Karoline Leavitt, immer noch davon aus, dass Apple große Teile der Produktion zurück in die USA verlagert könnte. Seine Hoffnung ist, dass damit neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Bei TheVerge schreibt man im Original dazu:

Da die Zeit bis zum Inkrafttreten der von Präsident Trump verhängten höheren Zölle nach Mitternacht immer knapper wird, bekräftigte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, die Annahme, dass Produkte wie das iPhone realistischerweise in die USA verlagert werden könnten. Sie behauptete: „Wenn Apple nicht geglaubt hätte, dass die USA dazu in der Lage sind, hätten sie wahrscheinlich nicht so viel Geld investiert.“ Sie verwies auf den kürzlich angekündigten US-Investitionsplan in Höhe von 500 Milliarden Dollar.

Die einzigen Probleme mit diesem Argument sind, dass mindestens ein Analyst Apples geplante Investitionen als „im Einklang mit den ohnehin zu erwartenden Ausgaben des Unternehmens“ bezeichnet hat und dass Steve Jobs und Tim Cook seit über einem Jahrzehnt behaupten, die iPhone-Produktion sei in den USA nicht möglich.