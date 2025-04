OnePlus 13: Beta2 für Android 16 veröffentlicht

Android 16 ist derzeit in der Beta-Phase, und die zweite Beta-Version wurde gerade eben für das OnePlus 13 veröffentlicht. Da es sich um eine frühe Entwicklerversion handelt, sind die Neuerungen noch nicht vollständig finalisiert oder für den allgemeinen Gebrauch optimiert. Basierend auf aktuellen Berichten und dem, was bisher über Android 16 bekannt ist, gibt es einige potenzielle Verbesserungen und Funktionen, die das OnePlus 13 nutzen könnte. Beachte jedoch, dass diese Informationen auf den Beta-Versionen und allgemeinen Android-16-Entwicklungen beruhen und spezifische Anpassungen durch OnePlus (z. B. über OxygenOS) noch nicht vollständig klar sind.

Hier sind die wichtigsten Neuerungen, die Android 16 mitbringen wird:

Verbesserte Fotoauswahl (Photo Picker Enhancements):

Android 16 bringt Optimierungen für den Fotoauswahl-Dienst, der es Apps erleichtert, sicher auf Bilder zuzugreifen, ohne umfassende Berechtigungen zu benötigen. Für OnePlus 13-Nutzer könnte dies eine nahtlosere Integration von Galerie-Inhalten in Apps bedeuten. Erweiterte Adaptive Bildwiederholrate:

Android 16 verbessert die Unterstützung für adaptive Bildwiederholraten, was besonders für das OnePlus 13 mit seinem hochwertigen Display (vermutlich 120 Hz oder höher) relevant ist. Dies könnte zu flüssigeren Animationen und besserer Energieeffizienz führen. Advanced Professional Video (APV) Codec:

Die Unterstützung für diesen neuen Videocodec könnte die Videoaufnahme- und Bearbeitungsfunktionen des OnePlus 13 erweitern, was vor allem für Nutzer interessant ist, die professionelle Inhalte erstellen möchten. Linux Terminal Feature:

Android 16 erweitert die Möglichkeit, Linux-Anwendungen in einer virtuellen Maschine auszuführen. Für technisch versierte OnePlus 13-Nutzer könnte dies neue Möglichkeiten für Produktivität oder Entwicklung direkt auf dem Gerät eröffnen. Plattformstabilität und Entwicklerfokus:

Da Android 16 bereits im März 2025 die Plattformstabilität erreicht hat, liegt der Fokus auf Stabilität und Optimierung. Für das OnePlus 13 bedeutet dies potenziell eine robustere und zuverlässigere Softwarebasis, allerdings ohne viele neue Endnutzer-Features in der aktuellen Beta.

Die aktuelle Android 16 Beta 2 für das OnePlus 13 ist eine reine Stock-Version ohne die üblichen OxygenOS-Anpassungen, die OnePlus-Geräte normalerweise auszeichnen. Das bedeutet, dass Funktionen wie die OxygenOS-Benutzeroberfläche oder spezielle OnePlus-Features in dieser Phase fehlen oder anders funktionieren könnten. In der Beta gibt es Berichte über Instabilitäten, wie Bluetooth- und Kamera-Abstürze, was darauf hindeutet, dass die neuen Funktionen noch nicht vollständig ausgereift sind. Diese Version ist primär für Entwickler gedacht, um Apps auf die kommende Plattform anzupassen, und nicht für den täglichen Gebrauch optimiert.

Da Android 16 voraussichtlich im Juni 2025 stabil veröffentlicht wird, könnten weitere Funktionen oder spezifische Anpassungen von OnePlus (via OxygenOS) hinzukommen, die das Erlebnis auf dem OnePlus 13 noch verbessern. Bis dahin bietet die Beta vor allem einen Ausblick auf die technischen Grundlagen, weniger auf sichtbare Endnutzer-Features.

