Callya One und Callya Start: zwei neue Angebote im Vodafone Prepaid Bereich

Vodafone hat im Prepaid Bereich neue Tarife online gestellt und dabei einige Veränderungen am Angebot vorgenommen. Mit dem neuen Callya One Angebot gibt es einen komplett neuen Prepaid Tarif und Callya Start wurde auf eine komplette Allnet-Flat (mit kostenlosen Gesprächen und SMS) aufgerüstet. Dafür wurde Callya Classic aus dem Angebot genommen und der Grundtarif ist nun Callya One.

Beide neuen Angebote sind als kostenlose Prepaid Freikarte verfügbar. Man zahlt also weder einen Kaufpreis noch Versandkosten. Die anderen Callya Prepaid Sim sind ebenfalls weiter nutzbar und auch neu buchbar.

Der neue CallYa One Prepaid-Tarif mit automatischer Tagesflat

Die Besonderheit des CallYa One Tarifs von Vodafone liegt in seinem flexiblen, nutzungsbasierten Abrechnungsmodell, das sich besonders an Gelegenheitsnutzer richtet. Dieser Tarif, der seit dem 9. April 2025 verfügbar ist, kostet 1 Euro pro Nutzungstag und wird nur dann berechnet, wenn du aktiv telefonierst oder eine SMS versendest. Sobald du am Tag den ersten Anruf tätigst oder die erste SMS schickst, kannst du bis Mitternacht (23:59 Uhr deutscher Ortszeit) unbegrenzt telefonieren und SMS in alle deutschen Netze sowie im EU-Ausland verschicken, ohne dass weitere Kosten anfallen.

Zusätzlich beinhaltet CallYa One 50 MB Datenvolumen pro Nutzungstag, was für grundlegende Internetnutzung wie Nachrichten oder einfache Webseiten ausreicht, aber nicht für datenintensive Anwendungen gedacht ist. Es gibt keine Grundgebühr, und der Tarif ist exklusiv online über die Vodafone-Website buchbar. Das macht ihn ideal für Nutzer, die ihr Handy nur sporadisch verwenden, etwa als Zweitnummer, für Notfälle oder zum „Zwischenparken“ einer Rufnummer, ohne sich fest an einen monatlichen Tarif zu binden.

Im Vergleich zu anderen CallYa-Tarifen wie CallYa Start, der für 4,99 Euro alle 4 Wochen eine Allnet-Flat und 1 GB Daten bietet, ist CallYa One besonders kosteneffizient, solange du es weniger als etwa viermal pro Monat nutzt. Ab einer häufigeren Nutzung wird ein Tarif wie CallYa Start jedoch günstiger. Die Flexibilität und der Fokus auf reine Telefonie- und SMS-Nutzung ohne feste monatliche Kosten machen CallYa One einzigartig im Vodafone-Prepaid-Portfolio.

Callya Start zur Allnet-Flat aufgerüstet

CallYa Start ist ein Prepaid-Tarif von Vodafone, der sich besonders an Nutzer richtet, die flexibel bleiben möchten und keine langfristige Vertragsbindung wünschen. Hier sind die aktuellen Leistungen, die CallYa Start bietet (Stand April 2025):

Datenvolumen: 1 GB Highspeed-Internet im 5G- und 4G/LTE-Netz von Vodafone mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s im Download. Nach Verbrauch des Inklusivvolumens wird die Geschwindigkeit auf maximal 64 kbit/s gedrosselt.

1 GB Highspeed-Internet im 5G- und 4G/LTE-Netz von Vodafone mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s im Download. Nach Verbrauch des Inklusivvolumens wird die Geschwindigkeit auf maximal 64 kbit/s gedrosselt. Telefonie: Unbegrenzte Anrufe innerhalb des Vodafone-Netzes (netzinterne Flatrate). Zusätzlich gibt es 100 Frei-Einheiten (Minuten oder SMS), die flexibel für Anrufe oder SMS in alle anderen deutschen Netze sowie ins EU-Ausland genutzt werden können.

Unbegrenzte Anrufe innerhalb des Vodafone-Netzes (netzinterne Flatrate). Zusätzlich gibt es 100 Frei-Einheiten (Minuten oder SMS), die flexibel für Anrufe oder SMS in alle anderen deutschen Netze sowie ins EU-Ausland genutzt werden können. SMS: Unbegrenzte SMS innerhalb des Vodafone-Netzes (netzinterne Flatrate). Die 100 Frei-Einheiten können auch für SMS in andere deutsche Netze oder ins EU-Ausland verwendet werden.

Unbegrenzte SMS innerhalb des Vodafone-Netzes (netzinterne Flatrate). Die 100 Frei-Einheiten können auch für SMS in andere deutsche Netze oder ins EU-Ausland verwendet werden. Kosten: 4,99 Euro für einen Zeitraum von 4 Wochen (28 Tage). Der Tarif verlängert sich automatisch, wenn ausreichend Guthaben vorhanden ist. Vodafone bietet damit zum ersten Mal eine Handy Flat für 5 Euro monatlich im Prepaid Bereich an.

4,99 Euro für einen Zeitraum von 4 Wochen (28 Tage). Der Tarif verlängert sich automatisch, wenn ausreichend Guthaben vorhanden ist. Vodafone bietet damit zum ersten Mal eine Handy Flat für 5 Euro monatlich im Prepaid Bereich an. EU-Roaming: Inklusive, sodass der Tarif auch im EU-Ausland ohne Zusatzkosten genutzt werden kann (Daten, Anrufe und SMS gemäß den Inklusivleistungen).

Inklusive, sodass der Tarif auch im EU-Ausland ohne Zusatzkosten genutzt werden kann (Daten, Anrufe und SMS gemäß den Inklusivleistungen). Flexibilität: Keine Mindestvertragslaufzeit, der Tarif kann jederzeit nach Ablauf der 4 Wochen gekündigt oder gewechselt werden.

Keine Mindestvertragslaufzeit, der Tarif kann jederzeit nach Ablauf der 4 Wochen gekündigt oder gewechselt werden. Zusatzvorteile: Bei Rufnummernmitnahme gibt es 10 Euro Startguthaben. Nutzer der MeinVodafone-App erhalten außerdem 100 MB zusätzliches Datenvolumen pro 4 Wochen als App-Geschenk.

CallYa Start ist ideal für Gelegenheitsnutzer, die wenig Datenvolumen benötigen, Wert auf Kostenkontrolle legen und vor allem im Vodafone-Netz telefonieren oder simsen. Es eignet sich auch als günstige Option für Zweitgeräte oder für Nutzer, die nur sporadisch mobil surfen.

