Huawei: Patent zeigt bewegliche Periskopkamera für Smartphones

Periskopkameras nehmen im Inneren eines Smartphones viel Platz ein, um hohe Zoomfähigkeiten zu ermöglichen. Sie sind komplex in der Herstellung und machen das Gerät oft klobiger. Nun hat Huawei offenbar eine Lösung in Arbeit: Laut einer bei der CNIPA (China National Intellectual Property Administration) entdeckten Patentanmeldung entwickelt das Unternehmen eine bewegliche Periskopkamera. Diese könnte das Design des Smartphones schlank halten und gleichzeitig verbesserte Zoomfunktionen bieten. Bereits letztes Jahr hatte Huawei mit dem Huawei Pura 70 Ultra ein ausfahrbares Kameradesign vorgestellt. Das neue Patent könnte bereits beim Pura 80 zum Einsatz kommen und neue Designs ermöglichen (wie beispielsweise beim Pura X)

Details zum Huawei-Patent für ausfahrbare Kameras

Das Patent mit der Anmeldenummer 202130315905.9 wurde bereits 2021 bei der CNIPA eingereicht. Es enthält mehrere Bilder, die ein Huawei-Smartphone aus verschiedenen Perspektiven zeigen. Besonders auffällig ist der ausfahrbare Kamerasensor auf der Rückseite. Es scheint, dass Huawei diesen Mechanismus für ein Objektiv nutzen will, das bei Bedarf ausgefahren und nach Gebrauch wieder eingezogen wird – ähnlich wie bei der Hauptkamera des Huawei Pura 70 Ultra.

Zusätzlich gibt es eine zweite kreisförmige Kamerainsel mit zwei Aussparungen, die auf eine Dreifach-Kamera hindeuten. Das Smartphone zeigt ein schlankes Design mit einem zentral positionierten Punch-Hole-Display. Im Gegensatz zum Pura 70 Ultra könnte Huawei für die Periskopkamera einen ausfahrbaren Mechanismus einsetzen. Weitere Details gibt die CNIPA-Patentanmeldung jedoch nicht preis.

Warum Periskopkameras Smartphones dicker machen

Derzeit sorgen Periskopkameras für eine dickere Bauweise, da sie mehrere Linsen in einer festen Anordnung sowie ein Prismen- und Spiegelsystem verwenden, um Licht in einem Winkel zu brechen. Eine frühere USPTO-Patentanmeldung zeigte, dass Huawei an einem Hebemechanismus arbeitet, der die Linse repositioniert. Dieser könnte mit einem Motor ausgestattet sein, um die Kameraeinheit näher oder weiter vom Bildsensor zu bewegen. Beide Elemente – Linse und Mechanismus – sollen im Gehäuse verborgen bleiben, wenn die Periskopkamera nicht benötigt wird.

Ein weiteres Bild deutet darauf hin, dass der Mechanismus über einen drehbaren Ring manuell gesteuert werden könnte. Dies würde Nutzern ermöglichen, den Zoom für die Aufnahme entfernter Objekte präzise zu kontrollieren, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.

Ausblick und Vergleich

Es ist wichtig zu betonen, dass Patentanmeldungen keine Garantie dafür sind, dass Huawei die bewegliche Periskopkamera tatsächlich in zukünftigen Geräten einsetzen wird. Ein ausfahrbarer Kameramechanismus wurde bereits 2023 im Tecno Phantom X2 Pro verwendet, allerdings nicht für eine Periskopkamera. Bislang hat kein Smartphone-Hersteller einen solchen Mechanismus für eine Periskoplinse implementiert.

Huawei könnte mit dieser Innovation einen Weg finden, leistungsstarke Zoomfunktionen mit einem schlanken Design zu kombinieren – ein Fortschritt, der die Smartphone-Fotografie weiter voranbringen könnte.