iPhone: europäische Nutzer können Siri bald ersetzen

Apple arbeitet derzeit daran, Siri intelligenter zu machen um sie in Zeiten von LLM KIs konkurrenzfähig zu halten. Allerdings ist das nicht so einfach wie gedacht und der Start der schlaueren Siri wurde immer wieder verschoben. Das könnte dazu führen, dass Apple die EU Vorgaben zur Öffnung von iOS für andere LLM bereits umsetzen muss, obwohl es noch kein Update für Siri gibt. Intern arbeitet Apple bereits an dieser Umstellung und andere Möglichkeit für Nutzer, auch andere LLM auf dem iPhone zu installieren. EU Nutzer von iPhone und iPad könnte also bald auch Drittanbieter-AI auf den Geräten installieren.

Bei Bloomberg heißt es dazu im Original:

Während Apple erneut versucht, seine KI-Aktivitäten zu retten, steht das Unternehmen vor einigen einzigartigen externen Herausforderungen. Um die erwarteten Vorschriften der Europäischen Union zu erfüllen, arbeitet das Unternehmen derzeit daran, seine Betriebssysteme so zu ändern, dass Nutzer erstmals von Siri als Standard-Sprachassistenten auf Optionen von Drittanbietern umsteigen können, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Sofern Apples Produkte keinen großen Sprung nach vorne machen, könnten viele Nutzer diesen Wechsel vollziehen. Neben Produkten von OpenAI, Anthropic, Meta und Alphabet tauchen immer wieder Produkte von innovativen Startups wie DeepSeek auf. Mitarbeitern zufolge hat Apple seine KI-Büros derzeit in Zürich, wo an einer neuen Softwarearchitektur gearbeitet wird, um den problematischen Siri-Hybrid zu ersetzen – ein sogenanntes monolithisches Modell, das vollständig auf einer LLM-basierten Engine aufbaut und Siri letztendlich glaubwürdiger und gesprächiger machen und die Informationssynthese verbessern soll. (Das geheime Projekt heißt, wenig überraschend, LLM Siri.)

Leider gibt es bisher noch keinen genauen Zeitplan, wann Apple diese Änderung umsetzt und wie man dann eine neue KI für das iPhone installieren kann. Eventuell wird der Zugang über den App-Store gesteuert oder Apple bietet direkt in den Einstellungen weitere Funktionen an, mit denen man Siri durch andere Systeme ersetzen kann.