Vivo X Fold 5: Prozessor aus dem Vorjahr?

Das Vivo X Fold 5 ist im Geekbench Leistungstest aufgetaucht und bringt eine Überraschung mit. Die Geräte setzen nach den Daten tatsächlich auf den älteren Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor aus 2024 statt auf die neueren Elite-Modelle. Das Vivo X Fold 5 scheint also zumindest beim Chipsatz und beim der Leistung her nicht mit den anderen Topmodellen mithalten zu können. Auch die Leistungsdaten zeigen, dass die neue faltbaren Smartphones nicht die schnellsten Geräte auf dem Markt werden.

HighEnd-Falt Smartphone soll bereits in wenigen Tagen vorgestellt werden

Vivo bereitet mit dem X Fold5 den nächsten Schritt in der Evolution faltbarer Smartphones vor. Das Gerät, das Gerüchten zufolge am 10. Juli 2025 in China vorgestellt wird, verspricht mit einem federleichten Design, hochmodernen Displays und beispielloser Robustheit neue Maßstäbe zu setzen. Ob die Geräte zeitnah auch nach Deutschland kommen werden, ist noch offen.

UPDATE Evan Blass hat wie üblich bereits vor dem Start die Grafiken zu den Geräten. Im Fokus steht dabei die Kamera mit dem Zeiss-Objektiv.

Leicht wie eine Feder, robust wie ein Panzer

Mit einem Gewicht von unter 219 Gramm soll das Vivo X Fold5 das leichteste Foldable im Buch-Design sein – sogar leichter als das Vorgängermodell X Fold3 und deutlich schlanker als das iPhone 16 Pro Max. Dennoch macht Vivo keine Kompromisse bei der Robustheit: Das Scharnier ist auf Langlebigkeit ausgelegt, der Akku bleibt selbst bei -30 °C funktionsfähig, und das Gerät erfüllt strenge Schutzstandards. Mit IP5X bietet es besseren Staubschutz als Samsungs Galaxy Z Fold6 (IP4X). Noch beeindruckender ist die Wasserbeständigkeit: Neben IPX8 und IPX9 führt Vivo die neue IPX9+-Zertifizierung ein, die bis zu 1.000 Faltvorgänge unter einem Meter Wasser erlaubt – ein Novum in der Branche.

Displays: Brillant und augenschonend

Das X Fold5 setzt auf zwei hochmoderne Bildschirme:

Äußeres Display : 6,53 Zoll LTPO-OLED, FHD+, 120 Hz.

: 6,53 Zoll LTPO-OLED, FHD+, 120 Hz. Inneres Display: 8,03 Zoll AMOLED, 2K-Auflösung, 120 Hz.

Beide nutzen LTPO 8T-Technologie für adaptive Bildwiederholraten und erreichen eine Spitzenhelligkeit von 4.500 Nits. Hochfrequente PWM-Dimmung und eine globale TÜV-Zertifizierung (3.0) sorgen für flimmerfreie, augenschonende Darstellung. Die Zeiss Master Color-Technologie garantiert präzise Farben, ideal für Medienkonsum und Multitasking.

Technik: Bewährte Power, riesiger Akku

Entgegen mancher Erwartungen setzt Vivo vermutlich auf den Snapdragon 8 Gen 3 statt des neueren Snapdragon 8 Elite. Dies könnte den Preis drücken, ohne die Leistung signifikant zu beeinträchtigen. Bis zu 16 GB RAM und 512 GB Speicher sind an Bord. Der Akku ist mit 6.000 mAh der größte in einem Foldable und nutzt Silizium-Kohlenstoff-Technologie. Schnellladen ist mit 90W (kabelgebunden) und 30W (kabellos) möglich.

Kamera: Zeiss-Optik trifft auf innovative Bedienung

Die Kamera bleibt ein Highlight: Auf der Rückseite arbeitet eine Dreifach-Konfiguration mit einem 50-MP-Hauptsensor (Sony IMX921), einem 50-MP-Ultra-Weitwinkel (mit Autofokus) und einem 50-MP-Telezoom (Sony IMX882, 3x verlustfreier Zoom). Beide Displays haben 32-MP-Frontkameras. Die Zeiss-Optik sorgt für brillante Bildqualität. Ein Novum ist die druckempfindliche Kamerataste mit dreistufiger Bedienung, die neue Interaktionsmöglichkeiten eröffnet. Zudem ersetzt eine neue physische Taste am linken Gehäuserand den bisherigen Alarm-Schieberegler – vermutlich für anpassbare Shortcuts.

Software und Verfügbarkeit

Das X Fold5 wird voraussichtlich mit OriginOS auf Android-Basis laufen, optimiert für faltbare Geräte. Der Fokus liegt auf Multitasking und Medienkonsum. Bisher ist nur ein Launch in China bestätigt; ob das Gerät global erscheint, ist unklar. Preisdetails fehlen, doch der bewährte Prozessor könnte das X Fold5 günstiger als Konkurrenten wie das Galaxy Z Fold7 oder Honor Magic V3 machen.

Das Vivo X Fold5 kombiniert Leichtigkeit, Robustheit und starke Hardware mit innovativen Features wie der IPX9+-Zertifizierung und der neuen Kamerataste. Ob es die Konkurrenz in den Schatten stellt, hängt von der finalen Preisgestaltung und der globalen Verfügbarkeit ab. Der Launch am 10. Juli, möglicherweise zusammen mit dem Vivo X200 FE, wird Klarheit bringen.

Hinweis: Viele Details basieren auf Leaks, u. a. von Digital Chat Station und Weibo-Posts des Vivo-Produktmanagers Han Boxiao. Offizielle Bestätigungen stehen noch aus.