Redmi Note 15: international sollen drei Modelle kommen

Mit der globalen Redmi‑Note‑15‑Serie schiebt Xiaomi seine Mittelklasse erneut ein Stück näher an die Oberklasse. Drei Modelle sollen es dabei international und auch in Deutschland geben: Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro und Redmi Note 15 Pro+ Diese decken unterschiedliche Leistungsstufen ab, teilen sich aber zentrale Merkmale wie OLED‑Displays, große Akkus und hochauflösende Kameras. Besonders auffällig: Die Pro‑Modelle erhalten erstmals IP68‑Zertifizierung, während Xiaomi beim Standardmodell auf IP65 setzt.

Die Serie richtet sich klar an Nutzer, die starke Alltagsleistung, moderne Displays und große Akkus suchen, ohne in die Preisklasse der Flaggschiffe zu rutschen.

Merkmal Redmi Note 15 Redmi Note 15 Pro Redmi Note 15 Pro+ Display 6,77″ FHD+ 120Hz 3D‑Curved OLED 6,83″ 1.5K 120Hz Flat OLED, Gorilla Glass Victus 2 6,83″ 1.5K 120Hz Quad‑Curved OLED, Gorilla Glass Victus 2 Prozessor Snapdragon 6 Gen 3 Dimensity 7400 Ultra Snapdragon 7s Gen 4 Hauptkamera 108 MP + 8 MP UW 200 MP + 8 MP UW 200 MP + 8 MP UW Frontkamera 20 MP 20 MP 32 MP Akku 5520 mAh 6580 mAh 6500 mAh Laden 45W 45W 100W Schutzklasse IP65 IP68 IP68

Redmi Note 15 Pro+ – Das Premium‑Modell

Das Pro+ setzt sich klar an die Spitze der Serie. Das Quad‑Curved‑OLED‑Panel, der Snapdragon 7s Gen 4 und die 32‑MP‑Frontkamera positionieren es als gehobenes Mittelklassegerät. Mit 100‑W‑Ladung und IP68 ist es das technisch rundeste Modell.

Redmi Note 15 Pro – Der Allrounder

Das Pro‑Modell bietet ein flaches 1.5K‑OLED‑Display und den effizienten Dimensity 7400 Ultra. Die 200‑MP‑Hauptkamera bleibt erhalten, ebenso die IP68‑Zertifizierung. Es ist das Modell mit dem größten Akku der Serie.

Redmi Note 15 – Die solide Basis

Das Standardmodell richtet sich an preisbewusste Nutzer. Ein 3D‑Curved‑OLED‑Display, der Snapdragon 6 Gen 3 und eine 108‑MP‑Kamera bieten ein starkes Gesamtpaket. Die IP65‑Zertifizierung und 45‑W‑Ladung sind in dieser Klasse üblich.

Vorbereitungen auf den globalen Marktstart abgeschlossen

Xiaomi steht mit dem kommenden Redmi Note 15 Pro 5G offenbar kurz vor dem internationalen Rollout: Das Gerät mit der Modellnummer 25080RABDC hat jüngst die Zertifizierung durch Chinas Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (CMIIT) erhalten. Neben vollständiger 5G-Unterstützung deuten umfangreiche Funkstandards wie GSM, WCDMA, CDMA, LTE FDD/TD, WLAN und Bluetooth auf eine breite Kompatibilität über globale Mobilfunkmärkte hinweg hin.

UPDATE II Es gibt weitere Leaks zu den technischen Daten. Diese sollen wie folgt aussehen:

6.9″ FHD+ 144Hz LC

SD 6s Gen 3 (SD 695)

7000mAh

33W charging, 18W reverse chargin

50MP

Android 15

Mehrere Varianten für den Weltmarkt

Intern unter dem Codenamen „flourite“ geführt (Modellkennung P16U), plant Xiaomi das Note 15 Pro 5G in mindestens fünf regionalen Varianten – darunter 25080RABDT, 25080RABDR, 25080RABDI und 25080RABDG. Diese Maßnahme dürfte vor allem der Anpassung an verschiedene Frequenzbänder sowie regulatorische Anforderungen in Zielmärkten dienen.

Positionierung im oberen Mittelklasse-Segment

Die Redmi-Note-Serie war stets für ein hohes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt – und auch das neue Pro-Modell will dieses Erbe fortführen. Erwartet werden ein leistungsstarker SoC, verbesserte Kamerasysteme sowie hochwertige Displayspezifikationen, wie sie bislang teureren Geräten vorbehalten waren. Die vollständige 5G-Unterstützung macht das Modell insbesondere für Nutzer:innen interessant, die zukunftssicheres mobiles Arbeiten und Streaming schätzen.

Offizielle Details zu Preis und Verfügbarkeit stehen zwar noch aus, doch Marktbeobachter rechnen mit einer Vorstellung in den kommenden Wochen. Angesichts der Marktdynamik im Mittelklasse- bis oberen Mittelklasse-Segment könnte Xiaomi mit dem Note 15 Pro 5G einmal mehr punkten – nicht zuletzt durch globale Verfügbarkeit bei weiterhin aggressiver Preisgestaltung.