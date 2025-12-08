Xiaomi behebt Auto‑Restart‑Bug beim POCO F7

Xiaomi hat ein wichtiges Wartungsupdate für das POCO F7 veröffentlicht, das einen lästigen Fehler beseitigt, der in den vergangenen Wochen für Unmut unter Beta‑Nutzern sorgte. Konkret ging es um unerwartete automatische Neustarts, die bei einigen Geräten mit der Beta‑Firmware OS3.0.3.0.WOLMIXM auftraten. Mit dem neuen Build OS3.0.4.0.WOLMIXM steht nun ein Fix bereit, der das Problem zuverlässig beheben soll.

Was wurde behoben?

Der Auto‑Restart‑Bug führte dazu, dass sich betroffene Geräte ohne ersichtlichen Grund neu starteten – teilweise mehrfach am Tag. Besonders störend war dies für Nutzer, die das Gerät für Arbeit, Gaming oder Streaming nutzten. Xiaomi hat den Fehler nun identifiziert und im aktuellen Update vollständig adressiert.

Weitere Verbesserungen im Update

Neben der Fehlerbehebung bringt die neue Version mehrere Optimierungen mit, die die Gesamtleistung des POCO F7 spürbar verbessern sollen:

Verbesserte Netzwerkverwaltung:

Die Firmware optimiert das Handling von Mobilfunk‑ und WLAN‑Verbindungen, was zu einer stabileren und zuverlässigeren Verbindung führen soll – insbesondere in wechselnden Netzumgebungen.

Optimierungen für Video‑Streaming und Gaming:

Xiaomi hat die Systemressourcenverteilung angepasst, um eine gleichmäßigere Performance bei grafikintensiven Anwendungen zu gewährleisten. Nutzer dürfen sich über flüssigere Streams, geringere Latenzen und stabilere Bildraten freuen.

Warum sich das Update lohnt

Mit der neuen Version OS3.0.4.0.WOLMIXM beseitigt Xiaomi nicht nur einen kritischen Fehler, sondern verbessert gleichzeitig die alltägliche Nutzung des POCO F7. Wer bislang von Abstürzen oder Performance‑Einbrüchen betroffen war, sollte das Update daher zeitnah installieren, um von den Stabilitäts‑ und Leistungsverbesserungen zu profitieren.