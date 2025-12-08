Xiaomi behebt Auto‑Restart‑Bug beim POCO F7

Xiaomi hat ein wichtiges Wartungsupdate für das POCO F7 veröffentlicht, das einen lästigen Fehler beseitigt, der in den vergangenen Wochen für Unmut unter Beta‑Nutzern sorgte. Konkret ging es um unerwartete automatische Neustarts, die bei einigen Geräten mit der Beta‑Firmware OS3.0.3.0.WOLMIXM auftraten. Mit dem neuen Build OS3.0.4.0.WOLMIXM steht nun ein Fix bereit, der das Problem zuverlässig beheben soll.
Was wurde behoben?
Der Auto‑Restart‑Bug führte dazu, dass sich betroffene Geräte ohne ersichtlichen Grund neu starteten – teilweise mehrfach am Tag. Besonders störend war dies für Nutzer, die das Gerät für Arbeit, Gaming oder Streaming nutzten. Xiaomi hat den Fehler nun identifiziert und im aktuellen Update vollständig adressiert.
Weitere Verbesserungen im Update
Neben der Fehlerbehebung bringt die neue Version mehrere Optimierungen mit, die die Gesamtleistung des POCO F7 spürbar verbessern sollen:
- Verbesserte Netzwerkverwaltung:
Die Firmware optimiert das Handling von Mobilfunk‑ und WLAN‑Verbindungen, was zu einer stabileren und zuverlässigeren Verbindung führen soll – insbesondere in wechselnden Netzumgebungen.
- Optimierungen für Video‑Streaming und Gaming:
Xiaomi hat die Systemressourcenverteilung angepasst, um eine gleichmäßigere Performance bei grafikintensiven Anwendungen zu gewährleisten. Nutzer dürfen sich über flüssigere Streams, geringere Latenzen und stabilere Bildraten freuen.
Warum sich das Update lohnt
Mit der neuen Version OS3.0.4.0.WOLMIXM beseitigt Xiaomi nicht nur einen kritischen Fehler, sondern verbessert gleichzeitig die alltägliche Nutzung des POCO F7. Wer bislang von Abstürzen oder Performance‑Einbrüchen betroffen war, sollte das Update daher zeitnah installieren, um von den Stabilitäts‑ und Leistungsverbesserungen zu profitieren.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.