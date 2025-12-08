Redmi Note 15 pro vs. Note 14 pro lohnt sich ein Wechsel?

Die Redmi Note Pro-Serie von Xiaomi gehört zu den beliebtesten Geräten der Mittelklasse. Mit dem Launch des Redmi Note 15 Pro stellt sich für Besitzer des Redmi Note 14 Pro die Frage, ob ein Upgrade sinnvoll ist. Der direkte Vergleich zeigt, dass Xiaomi vor allem in den Bereichen Leistung und Akku-Kapazität signifikante Verbesserungen vorgenommen hat. Aber auch das Display und die Kamera wurden optimiert.

Die wichtigsten Spezifikationen im direkten Vergleich

Feature Redmi Note 15 Pro Redmi Note 14 Pro Unterschiede (Auszug) Display 6,83″ CrystalRes AMOLED (2772 x 1280 px), 120 Hz, max. 3200 Nits, HDR10+, Dolby Vision 6,67″ 1,5K AMOLED (2712 x 1220 px), 120 Hz, max. 3000 Nits Größeres Display, höhere Spitzenhelligkeit und Auflösung beim 15 Pro. Prozessor MediaTek Dimensity 7400-Ultra (4 nm) MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4 nm) Deutliches Leistungsplus beim 15 Pro (höherer AnTuTu-Wert). RAM/Speicher Bis zu 12 GB RAM / Bis zu 512 GB (UFS 2.2) Bis zu 12 GB RAM / Bis zu 512 GB (UFS 2.2) Ähnliche Speicheroptionen. Hauptkamera 200 MP (f/1.5, Sony LYT-600, OIS), 2x & 4x opt. Zoom-Niveau 200 MP (f/1.65, OIS), 2x & 4x opt. Zoom-Niveau Größere Sensorfläche ($1/1.95″$ vs. $1/1.4″$) und lichtstärkere Blende ($f/1.5$ vs. $f/1.65$) beim 15 Pro (je nach Quelle widersprüchliche Angaben zum Sensor/Blende). Ultraweitwinkel 8 MP (f/2.8) 8 MP (f/2.2) Das 14 Pro hat hier eine größere Blende. Akku Bis zu 6580 mAh 5110 mAh – 5500 mAh Deutlich größere Kapazität beim 15 Pro. Laden 45 W TurboCharge, 22.5 W Reverse Charging 45 W TurboCharge Das 15 Pro unterstützt Reverse Charging. Schutz IP68, Dragontrail-Bildschirm / Xiaomi Dragon Crystal Glass IP68 / IP64 (je nach Region), Gorilla Glass Victus 2 Höherer Wasser-/Staubschutz (IP68) ist beim 15 Pro verlässlicher angegeben. Betriebssystem Android 15, HyperOS 2 Android 14 (bei Release), HyperOS Neueste Software beim 15 Pro (längere Update-Garantie).

Detaillierte Analyse der Verbesserungen

Leistungssprung (Prozessor): Der Wechsel vom Dimensity 7300-Ultra zum Dimensity 7400-Ultra im Redmi Note 15 Pro bietet einen spürbaren Leistungszuwachs. Obwohl der Vorgänger bereits schnell war, profitieren Gaming und anspruchsvolles Multitasking von der neuen Generation.

Massiver Akku (Kapazität und Laden): Die signifikant höhere Akkukapazität des Redmi Note 15 Pro (bis zu 6580 mAh vs. ca. 5110-5500 mAh beim 14 Pro) ist der wohl größte praktische Vorteil. In Kombination mit der zusätzlichen Funktion des Reverse Charging (Geräte drahtlos aufladen) bietet dies einen echten Mehrwert für Power-User.

Display-Upgrade: Das Note 15 Pro bietet ein leicht größeres Display mit einer höheren Spitzenhelligkeit und Auflösung. Dies verbessert die Lesbarkeit im Freien und das HDR-Erlebnis.

Kamera-Verfeinerung: Obwohl beide Modelle eine 200 MP Hauptkamera haben, verspricht das Note 15 Pro durch einen optimierten Sensor (Sony LYT-600) und eine lichtstärkere Blende (f/1.5) eine leicht verbesserte Fotoqualität, besonders bei schlechten Lichtverhältnissen.

Wer generell nach einem neuen Handy sucht, sollte natürlich in erster Linie zum neueren Redmi Note 15 pro greifen.

Fazit: Lohnt sich ein Wechsel?

Die Entscheidung hängt stark von Ihrer aktuellen Nutzungssituation ab:

Für den durchschnittlichen Nutzer des Redmi Note 14 Pro: Nein, ein Wechsel ist nicht zwingend notwendig. Das Note 14 Pro ist weiterhin ein sehr starkes Mittelklasse-Smartphone mit hervorragender Kamera und Leistung. Die Upgrades des 15 Pro sind evolutionär, nicht revolutionär.

Für Power-User, Gamer und Nutzer mit hohem Akku-Bedarf: Ja, der Wechsel kann sich lohnen. Der massive Akku-Boost (bis zu 1500 mAh mehr) und die leistungsstärkere CPU des Redmi Note 15 Pro sind hier die entscheidenden Argumente, die eine deutlich längere Laufzeit unter Last und eine bessere Gaming-Performance gewährleisten.



Zusammenfassend: Wenn Ihnen die Akkulaufzeit und die neueste Prozessor-Generation am wichtigsten sind, bietet das Redmi Note 15 Pro ein überzeugendes Upgrade. Ist Ihnen das Note 14 Pro in diesen Punkten ausreichend, können Sie den Kauf getrost auf die nächste Generation verschieben.