Google: Pixel 10 Werbung mit Seitenhieb auf Apple

Google hat neue Werbung für das Pixel 10 veröffentlicht und spielt in seinem Teaser „Google Pixel 10 | Soon“ auf subtile, aber provokante Weise auf Apple an, indem es gezielt mit Stilmitteln arbeitet, die stark an Apples typisches Marketing erinnern. Schon der Einstieg mit ruhiger Musik und einem cleanen weißen Hintergrund schafft eine Atmosphäre, wie man sie aus klassischen Apple-Vorstellungen kennt. Besonders auffällig ist die Einblendung des Wortes „Soon“ – eine anscheinend simple Botschaft, die jedoch wie ein ironischer Kommentar auf Apples oft vage Produktankündigungen wirkt.

Das „Soon“ im Google-Teaser ist ein gezielter Seitenhieb auf Apple – und zwar auf die wiederholt verschobene Einführung der neuen KI-basierten Siri-Funktionen. Apple hatte diese Features unter dem Namen „Apple Intelligence“ bereits 2024 angekündigt und beim Launch des iPhone 16 versprochen, dass sie „bald“ verfügbar sein würden. Doch bis heute warten Nutzer vergeblich – die Funktionen wurden inzwischen auf 2026 verschoben.

Google greift genau diese Verzögerung auf und spielt mit dem Begriff „Soon“ ironisch: Wenn eine Funktion seit über einem Jahr „bald“ kommen soll, stellt sich die Frage, wie Apple „bald“ eigentlich definiert. Die implizierte Botschaft lautet: Wer auf versprochene Features wartet, könnte enttäuscht werden – oder sollte besser gleich zu einem Gerät wechseln, das diese Funktionen bereits bietet. Damit positioniert sich Google als die realistischere, greifbarere Alternative.

Selbst die Hintergrundmusik – eine instrumentale Version von Dr. Dres „The Next Episode“ – ist ein subtiler Seitenhieb, da Apple einst Beats by Dre übernommen hat. Google nutzt also nicht nur Worte, sondern auch Sound und Stilmittel, um Apple auf charmant provokante Weise herauszufordern.

